طريقة تحضير البسبوسة الذهبية المكرملة بأقل الامكانيات خطوة بخطوة بنكهات متنوعة

البسبوسة الذهبية هي ألذ أنواع البسبوسة التي يمكن تحضيرها على الإطلاق، كما يرجع تاريخها إلى آلاف القرون مع تطور طرق تحضيرها واختلافها وفقا للذوق العام إلا أن البسبوسة الذهبية هي الأفضل والأكثر تداول، ويسود انتشارها في شهر رمضان، وبالرغم من أن طريقة إعدادها سهلة إلا أن لا تكون مضبوطة مع بعض السيدات، لذلك يزداد البحث عن الطريقة المضبوطة لإعدادها، ونوفر لكم طريقة أفضل الشيفات في إعداد البسبوسة الذهبية في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة تحضير البسبوسة الذهبية المكرملة

البسبوسة الذهبية من ألذ الحلويات التي يمكن تذوقها وتتنوع نكهتها وفقا للرغبة سواء بالمانجا أو الشوكولاته أو المهلبية… وغيرها، وإليكم المكونات:

كوب ونصف من السميد.

كوب الأربع سكر خشن.

نصف كوب من الحليب المكثف.

كوب إلا ثلث من الحليب بودرة.

أربع ملاعق زيت نباتي.

كوب من القشطة.

قطرتين فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة باكينج بودر.

الطريقة

نضع اللبن البودر في مقلاة تيفال ورحمة جيدا، ثم نحضر وعاء ونضيف به جميع المكونات ما عدا الحليب المكثف.

نمزج المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نحضر صينية بسبوسة وندهنها بالزبدة.

ثم نصب خليط البسبوسة به وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وبعد حصولها على اللون الذهبي الجميل نخرجها من الفرن.

نسقيها بالحليب المكثف البارد فور خروجها وهي ساخنة، ثم نقطعها ونقدمها باردة.

طريقة تحضير البسبوسة الذهبية بصوص الكريم كراميل

البسبوسة الذهبية بالكراميل كراميل من أجمل أنواع البسبوسة التي يمكنكم تذوقها على الإطلاق وطريقة تحضيرها مماثلة للبسبوسة الذهبية العادية إلا أنها تسقي بصوص الكريم كراميل بدلا من الحليب المكثف.

المكونات

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب زيت.

نصف كوب قشطة.

كوب إلا ربع سكر خشن.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من صوص الكراميل الجاهز.

الطريقة

نمزج المكونات معا في وعاء ماعدا صوص الكراميل، ثم نجهز الصينية وندهنها بالزبدة.

ثم نضعها في الصينية وندخلها الفرن حتى تحصل على اللون الذهبي الغامق.

عند خروجها من الفرن نسقيها بصوص الكراميل البارد وهي ساخنة ويزينها بجوز الهند أو المكسّرات.

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