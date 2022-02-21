كنز رهيب لتبييض البشرة: قنبلة تفتيح رهيب لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم اليوم كنز رهيب لتبييض البشرة , يعتبر من أقوي الكريمات الطبيعية التي تتكون من مكونات طبيعية 100% دون مواد ضارة بالبشرة وخرافي في التفتيح الفوري للبشرة حتي 7 درجات فوري من أول استعمال للكريم الخرافي, الذي يشد البشرة أيضا, ويعد من اقوي الأصناف التي يفضل استخدامها جميع الأطباء لكونه يتكون من مواد طبيعية ومضمونة وليس لها أي أضرار جانبية. كما يعمل ايضا علي تنعمها بكل سهولة دون استخدام أي مواد ضارة حيث يعد البشرة من أقوي اهتمامات النساء, ويعتبر مصدر جمالهم لذلك دائما تهتم كل فتاه بجعل بشرتها ناصعة البياض في كل الأوقات, واليوم نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كنز رهيب لتبييض البشرة قنبلة تفتيح رهيب لن تتخيلي نتائجه الخرافية في التبييض الفوري2022.

مكونات أعداد كنز رهيب لتبييض البشرة وتنعيمها فوري من أول استخدام

سوف نقدم لكم الآن المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير أقوي كريم لتفتيح البشرة بشكل لا يصدق دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا

معلقة من عصير الليمون

معلقتين من الزبادي

ثلاث معالق من ماء الورد

معلقة كبيرة من كريم ميبو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الآن أو اليوم علي أفضل طريقة لتحضير الكنز الرباني بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة وهي كالتالي:-

نقوم بتحضر إناء ثم نضع بداخلة النشا وكريم ميبو ونخلطهم جيدا. ثم نضيف الزبادي وماء الورد ونستمر في الخلط حتي يصبح لدينا خليط كريمي. ثم نقوم بوضع عصير الليمون اختياري علي حسب بشرتك ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الخليط علي البشرة والحصول علي افضل نتائج بفض الله وهي كالتالي:-