نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبتان من البطاطس اعملي أحلى طاجن موزة بالخضار بطعم مميز لكي ولعائلتك في المقال التالي
يعد طاجن الموزة بالخضار من الأكلات المشهورة والتي يقبل عليها الكثيرين وهي من الاطباق المصرية الدسمة، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الموزة والجزر وخضراوات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيرها دون تعب أو مجهود، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل طاجن موزة بالخضار في المنزل.
مقادير عمل طاجن موزة بالخضار
يحتوي طاجن الموزة بالخضار على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة الموزة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الخل.
- ٢ حبات من البصل.
- مكعب مرقة لحم.
- ٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ حبات من الجزر مقطع حلقات.
- ثوم مفروم.
- فلفل أصفر حلو.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- رشة من جوزة الطيب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف لتر من عصير الطماطم.
- رشة من الحبهان.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم.
- فلفل أخضر حلو مقطع حلقات.
- حبة من الباذنجان مقطع مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير طاجن موزة بالخضار في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل اللحم جيداً بالماء، ثم نتبله بالبصل المفروم والثوم والبهارات مع إضافة الليمون والخل ثم ندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً.
- بعد ذلك نحضر طاسة غير لاصقة ونضع بها الزبدة على النار ثم نضيف الموزة ونقلبها على الجانبين لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى يحمر لونها.
- ثم في نفس هذه الطاسة نقوم بوضع البصل المكعبات مع التقليب حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي، ثم نقوم بإضافة البطاطس والجزر مع التقليب حتى يذبل.
- بعد ذلك نقوم بقلي مكعبات الباذنجان ثم نخرجه على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت، نرصه في طاجن مع وضع اللحم عليه والخضراوات.
- ثم نقوم بتتبيل عصير الطماطم بمكعب مرقة اللحم والفلفل الأسود وباقي البهارات، ثم نقوم بصبه فوق الخضار واللحم.
- بعد ذلك ندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ينضج، ثم نقدمه بجانب الأرز الأبيض ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طاجن موزة بالخضار لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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