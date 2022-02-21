طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل لأطفال بطعم ومذاق الجاهز بأسهل المكونات

يعتبر اللانشون من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويحبوه ساندويتشات خاصة في أوقات المدرسة لأن مذاقه شهي ولذيذ ويخاف الأمهات من شرائه من الخارج لعدم ضمان مكوناته ونوع اللحمة الموجودة به ويفضلون تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجودته بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة حتى يحتوي على بروتين وفيتامين مغذي للأطفال ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير اللانشون لأطفالهم بطريقة بسيطة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير اللانشون الصحي.

طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل

لحمة مفرومة أو صدور فراخ مفرومة

اثنين من البيض

ربع كوب من زيت الذرة

ملعقتان كبيرتان من الدقيق

ثلاث ملاعق من الجبنة المطبوخة

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة كبيرة من البصل البودر

ملعقة صغيرة من البابريكا

رشة من الكزبرة الناشفة

رشة من جوزة الطيب

رشة من الحبهان البودر

كمية قليلة من زيت الزيتون الأخضر

خطوات تحضير اللانشون الصحي في المنزل