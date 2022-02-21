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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل لأطفال بطعم ومذاق الجاهز بأسهل المكونات - ثقفني
يعتبر اللانشون من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويحبوه ساندويتشات خاصة في أوقات المدرسة لأن مذاقه شهي ولذيذ ويخاف الأمهات من شرائه من الخارج لعدم ضمان مكوناته ونوع اللحمة الموجودة به ويفضلون تحضيره في المنزل لضمان نظافته وجودته بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة حتى يحتوي على بروتين وفيتامين مغذي للأطفال ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير اللانشون لأطفالهم بطريقة بسيطة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير اللانشون الصحي.
طريقة عمل اللانشون الصحي في المنزل
- لحمة مفرومة أو صدور فراخ مفرومة
- اثنين من البيض
- ربع كوب من زيت الذرة
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق
- ثلاث ملاعق من الجبنة المطبوخة
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- رشة من الملح
- رشة من الفلفل الأبيض
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر
- ملعقة كبيرة من البصل البودر
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- رشة من الكزبرة الناشفة
- رشة من جوزة الطيب
- رشة من الحبهان البودر
- كمية قليلة من زيت الزيتون الأخضر
خطوات تحضير اللانشون الصحي في المنزل
- نحضر وعاء ونضع به اللحمة المفرومة أو صدور الفراخ المفرومة ونضيف إليه الملح والفلفل الأبيض والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكزبرة الناشفة وجوزة الطيب والحبهان المطحون ونخلطهم مع بعضهم معا.
- ثم نضع البيض والجبنة المطبوخة والعسل مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نضع الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخلط ثم نسكب الخليط على ورق الزبدة ونرش فوقه من الزيتون الأخضر.
- ثم نلف الخليط بورق الزبدة جيدا على شكل اسطواني ونغلقه من الجهتين بإحكام جيدا ثم نغلف ورق الزبدة بورق ألومنيوم من الخارج ونلفه جيدا ونغلقه من الجهتين بإحكام.
- بعد ذلك نقوم بتجهيز طبق بايركس صغير ونضع به قالب اللانشون المجهز ثم نحضر طبق بايركس كبير به قطعة من القماش ونضع به الطبق الصغير.
- ثم نضع في طبق البايركس الكبير ماء ساخن حتى منتصفه ونقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نخرجه من الفرن ونترك قالب اللانشون حتى يبرد ثم ننزع منه طبقة الألومنيوم ونضعه في علبة وندخله في الثلاجة حتى يبرد، وبالهنا والشفاء.
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