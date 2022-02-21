نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية.. تقشير الكلف في البيت لبشرة افتح 4 درجات وبلون موحد وبدون بقع وناعمة كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الكلف في البيت، يعتبر الكلف من أكثر الأمراض الجلدية المزعجة التي تصيب الإنسان، وهي بقع بنية داكنة الغالب ما تصيب النساء أكثر من الرجال، وذلك لحدوث التغير الدائم في الهرمونات، ولا يوجد ما يضاهي في علاج الأمراض الجلدية مثل المواد الطبيعية التي يمكن تصنيعها في البيت، ويعتبر سبب ظهور الكلف غير معروف حتى الآن، حيث أنه يعود إلى وجود خلف في عمل وظائف الخلايا الصبغية المسؤولة في تصنيع اللون، حيث أنه يسبب بعض في زيادة إفراز الألوان.

تقشير الكلف في البيت

يفضل عند تجربة العلاجات المنزلية في علاج الكلف، أن يتم معالجة السبب الأساسي لظهور الكلف والذي مثل كلف الحمل وكلف حب الشباب وحبوب منع الحمل، أو بعض الأمراض الوراثية، حتى يتم تخفيف ظهور الكلف بشكل تدريجي

طرق لتقشير الكلف في المنزل

يمكن استخدام العديد من المواد الطبيعية في علاج الكلف، فهي تساعد في تخفيف الكلف بصورة تدريجية ومن بين تلك المواصفات ما يلي:

ماسك الأفوكادو والعسل

يحتوي الأفوكادو من الفواكه الغنية بفيتامين ج والعديد من الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تجديد وترطيب البشرة، بالإضافة إلى ذلك العسل الذي يكون له خصائص مبيضة للبشرة، عن طريق هرس الأفوكادو مع العسل ووضعها على مكان الكلف.

جل الألوفيرا

يعتبر جل الألوفيرا من المواد الطبيعية واللطيفة على البشرة، فهو چل غني بصمغ السكريات والذي يعمل على توحيد لون البشرة الأصلي وترطيب الجلد وتهدئته.

زبدة الكاكاو

تعتبر زبدة الكاكاو من أهم المواد التي تعمل على تفتيح البشرة الداكنة بشكل كبير، مما يعطيها النضارة الكافية والإشراقة الجذابة.

ماسك الموز والجوافة

تحتوي الجوافة والموز على مادة تسمى مادة الليكوبين، وتلك المادة تعمل على بناء بعض المناطق المتضررة من البشرة، علاوة على ذلك أنها تعمل على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا التالفة.

عصير البصل والليمون

يحتوي عصير البصل والليمون على مجموعة كبيرة من المواد المختلفة. والتي من ضمنها مركبات الكبريت، علاوة على ذلك تعمل على تبيض البشرة بصورة كبيرة.

في الختام تساعد المواد الطبيعية في تقشير الكلف في البيت. بعدد من الطرق المختلفة الموجودة في كل بيت. ويرجى أن تتم تلك الطرق تحت إشراف الطبيب. في حين شخص بشرة مختلفة عن غيره.