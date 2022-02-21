الوصفة السرية الخارقة لأقوى كيراتين طبيعي نتيجة مدهشة وأقل تكلفة

يبحث الكثير من النساء عن كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، وذلك لترطيب الشعر وفرده دون تعريضه إلى المواد الكيمائية التي يحتوي عليها الكيراتين الصناعي، والذي يتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالشعر.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه

يمكن تحضير وصفة طبيعية لفرد الشعر وتنعيمه، وفي نفس الوقت لا تسبب أي أضرار للشعر، وفيما يلي سنتعرف على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كيس خميرة فورية جافة.

حبة واحدة من البيض.

خطوات التحضير:

إحضار وعاء مناسب توضع فيه جميع المكونات، ويتم خلطها بشكل جيد حتى الحصول على خليط ممتزج.

يترك الخليط لمدة 15 دقيقة قبل وضعه على الشعر.

يوضع الخليط على الشعر باستخدام فرشاة مناسبة.

يتم فرد الخليط على الشعر بجميع خصلاته بشكل جيد.

البدء في تصفيف الشعر ولفه كالطاقية على الرأس.

تغطية الشعر بواسطة غطاء بلاستيك مخصص للاستحمام.

يترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة.

يتم غسل الشعر بواسطة الماء والشامبو جيدًا، ثم استخدام نوع بلسم مناسب لنوع الشعر.

البدء في تصفيف الشعر بهدوء، مع إمكانية استخدام كمية قليلة من زيت الزيتون لتسهيل التصفيف.

بعد استخدام الخليط سيظهر خلال فترة قصيرة فرق واضح على الشعر من حيث النعومة والفرد.

كيراتين طبيعي للشعر

هناك بعض المكونات التي يمكن تحضيرها كبديل للكيراتين، وتتميز الوصفة باحتوائها على الفيتامينات والأحماض الأمينية، وفيما يلي نتعرف على طريقة تحضيرها:

المكونات

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقة عسل صغيرة.

نصف ملعقة خل تفاح.

الخطوات