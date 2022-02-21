نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكل تكاتها مثل محلات الحلواني في أقل وقت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكل تكاتها مثل محلات الحلواني في أقل وقت - ثقفني
تعتبر الكنافة من أفضل أطباق الحلويات الشرقية في الوطن العربي ومشهورة للغاية وأصلها من مدينة نابلس ولا يمكن الاستغناء عنها كطبق حلويات أساسي في شهر رمضان وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحبها الكبار والصغار وتحتوي الكنافة بالقشطة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الكنافة بالقشطة بأكثر من طريقة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل
- نصف كيلو من الكنافة
- كوبين من اللبن
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا
- نصف كيلو سمن سائح
- نصف كوب من القشطة
- كوب من كريمة الحلويات
- ملعقتان كبيرتان من السكر
- كوبين من الشربات
مكونات عمل الشربات
- كوب ونصف من السكر
- نصف كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة عمل الشربات
- نحضر وعاء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونحركه جيدا حتى يذوب السكر ونترك الخليط حتى يغلي ويتكون لدينا سائل ثقيل.
- ثم نضع عصير الليمون ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل
- نحضر وعاء ونضع به النشا واللبن البارد ونقوم بخلطهم معا حتى تذوب النشا ثم نضع الوعاء على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط ثقيل وسميك.
- ثم نضيف كريمة الحلويات مع الاستمرار في التقليب لمدة ثلاثة دقائق ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف إليه القشطة ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات معا.
- بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع به الكنافة ونضيف إليها السمنة السائحة ونقلبهم مع بعض حتى يمتزجوا.
- نحضر صينية ونضيف إليها نصف كمية الكنافة ثم نضيف إليها الكريمة المجهزة من قبل ثم نضيف الكمية المتبقية من الكنافة.
- ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونترك الكنافة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون.
- بعد أن تنضج الكنافة نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة.
- ثم نقطعها ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ