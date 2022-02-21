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عمر شويل - جدة كرياتين لفرد الشعر هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات ممن يعانون من الشعر المجعد، حيث أنه من أكثر الأمور المزعجة والكثير منهم يلجأ للكريمات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل التي مع الاستخدام المتكرر قد تسبب خطرا بالغا للشعر وبصيلاته، والبعض الآخر يبحث عن المواد الطبيعية التي تغذي الشعر وتجعله مثل الحرير، وهذا ما نعرضه لكم من خلال مقالنا هذا بشكل واضح ومفصل.

أكثر ما تبحث عنه الفتيات هو كيفية تنعيم الشعر وفرده وتطويله وخاصة الفتيات المقبلة على الزواج لذا نقدم لكم اليوم وصفة عمل كرياتين لفرد الشعر وتطويله بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل، حيث أن هذه الوصفة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، لذا تابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل جديد.

وصفة عمل كرياتين لفرد الشعر

الوصفات الطبيعية من أكثر الأمور الفاعلة التي لا تضر الشعر، بل تجعل الشعر أكثر جاذبية وإشراقه ومن الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر كرياتين البيض والزبادي لفرد الشعروتنعيمه وجعله لامع وانسيابي؛ حيث أنه فعال جدا ومكوناته بسيطة جدا، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

ثلاث بيضات.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على شعر جذاب وناعم كالحرير عليك باتباع الآتي حتى تحصل على الكيراتين الطبيعي:

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به بياض البيض فقط.

ثم بعد ذلك نضع به باقي المكونات مع التقليب الجيد، وذلك حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض ونحصل منها على خليط ناعم.

يقسم الشعر إلى خصلات متساوية.

يوزع الخليط على جميع خصلات الشعر مع التدليك الجيد لجذور الشعر، حتى يتشرب الشعر وجذوره من الخليط.

نقوم بعدها تغطية الشعر بكيس من البلاستيك لمدة ساعتين على الأقل.

يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك حتى تتخلص من رائحة الشعر، وسوف تلاحظين نعومة فائقة وفرد من التجاعيد رائع.

وصفة أخرى بالبيض والليمون لفرد الشعر وتنعيمه

من أكثر الوصفات الكيراتين الطبيعي هو الذي يدخل البيض في مكوناتها، وذلك لأنه يعتبر كرياتين في متناول الكثير من السيدات الذي لا يكلفها المال ويعطي نتيجة فعالة، والآن إليكم الوصفة، ومكوناتها كالآتي:

بيضة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التي نعرضها لكم الآن نكون قد حصلنا على وصفة من أفضل وصفات فرد الشعر طبيعيا، وهي كالآتي: