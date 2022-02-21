إزالة التجاعيد بلا عوده من الوجه فوراً و شد البشره من أول استخدام خلطة لشد و لتبيض الوجه في آن واحد

وصفة لازالة التجاعيد من على الوجه هذا ما يتزايد عليه البحث من قبل الكثير من السيدات مع بداية ظهور التجاعيد على الوجه والجبة وحول العينين تصبح مشكلة كبيرة تتعرض لها السيدات في عمر مبكر، فينتج ظهور التجاعيد سواء في حالة التقدمبااعمر وهذا الامر الطبيعي، وهناك قد يبدا ظهور الخطوط الرفيعة على الوجه في سن مبكر ويرجع ذلك لعوامل عديدة منها استخدام كريمات تحتوي على آثار جانبية، ترك المكيب على الوجه لفترة طويلة يتسبب في ظهور بقع داكنة، واليوم من خلال موقعنا ثقغني نستعرض معا أقوي وصفة لمكافحة الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد على الوجه لفترة طويلة.

أقوي وصفة لازالة التجاعيد من الوجه

هناك الكثيرمن الوصفات التي يتم اعدادها بمواد طبيعية 100٪ تساعد بشكل كبير على تقليل عملية ظهور الشيخوخة على الوجه واليدين، منها وصفة عصير الليمون الذي يلعب دور فعال وهام في تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد من عليها، كما يتم استخدامه في الكثير من الكريمات كعلاج ومكافح للشيخوخة.

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ماء ورد.

الطريقة

يخلط كمية عصير الليمون مع ماء الورد في وعاء صغير. ثم يترك على الوجه لمدة نصف ساعة لكي يجف على البشرة ويشد الجلد كما يمنحك ماء الورد ترطيب هائلة للبشرة. ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر الخلطة ثلاثة مرات من كل أسبوع

إخفاء تجاعيد الوجه

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

الطريقة

يوزع زيت جوز الهند على الجبة وتحت العينين والوجه برفق. ويترك لمدة نصف ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر. احرصي على المواظبة لتلك الوصفة يوم وراء يوم لنتيجة واضحة.

وصفة زيت الزيتون لمكافحة الشيخوخة

يحتوي زيت الزيتون على مواد طبيعية تقوم بدورها الفعال في علاج ومكافحة الشيخوخة لفترة طويلة من الزمن.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة