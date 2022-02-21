أسهل طريقة لعمل العيش الفينو الطري لأطفال المدارس في المنزل

العيش الفينو الطري ، يعتبر العيش الفينو من المخبوزات الهشة الجميلة التي نلقى إقبالاً كثيراً عليها من كثير من الأشخاص، فهو مناسب جداً لعمل العديد من السندويتشات بمختلف أنواعها ويعد من أكثر المخبوزات التي نجد عليها إقبالاً كبيراً من أطفال المدارس فهو من أكثر المخبوزات المناسبة لعمل سندويتشات اللانش بوكس المخصص للمدارس، وتعتبر طريقة تحضيره ومكوناته بسيطة جداً وسهلة وأيضاً غير مكلفة، فمن خلال كمية بسيطة من الدقيق نستطيع عمل كمية وفيرة من العيش الطري الهش، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل العيش الفينو الطري بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل العيش الفينو الطري بالمنزل

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل العيش بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب لبن حليب دافئ

ملعقة كبيرة زبدة لينة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

نصف كوب ماء دافئ.

لدهن الوجه

بيضة مخفوقة مع ملعقة حليب سائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل العيش الفينو الطري خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة في نصف كوب الحليب مع ملعقة السكر وتقلب جيداً، ثم تغطي وتترك لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل الخميرة وتنشط. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع المكونات الجافة الدقيق والملح ونقلبهم علي سرعة متوسطة مع إضافة ملعقة الزبدة والزيت. نستمر في العجن جيداً حتي تتجانس كل المكونات، ثم يضاف خليط الخميرة السابق والماء الدافئ تدريجياً. بعد ذلك نستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتي نحصل علي عجينة طرية غير لاصقة. توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتغطي بكيس بلاستيك أو بفوطة لمنع دخول الهواء وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة