طريقة عمل كفتة بانيه بالخطوات

طريقة عمل كفتة، من الأطباق الرئيسة التي يمكن تحضيرها على سفرة الطعام ويمكن تقديم طبق من المكرونة بصلصة الحمراء، مع أضافه طبق من البطاطس المقرمشة وصوص الكاتشب الذيذ، وجبة مميزة وسهلة وغيرة مكلفة ويمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر كما انها طبق مفيد لوجود العديد من المكونات والعناصر الغذائية.

كفتة بانية بالخطوات، أزمة كل يوم عند ربة منزل وتفكر دائما ما يمكن تحضيره اليوم على سفرة الطعام كما أنها ترغب في تحضير وجبات مختلفة ومتنوعة وشهية لتجنب تناول أفراد فى ال الأسرة طعام جاهز من المحلات من خلال موقع ثقفنى نقدم لكى سيدتي اشهي وأسهل الوصفات المختلفة من أطباق رئيسة وجانبية.

طريقة عمل كفتة بانية بالمنزل

دائما يتم تحضير الكفتة بطرق معروفة مشوية في الفرن أو على الفحم، أو كفتة رز أو يتم أضافه برغل ويتم تحضير كبيبة، ولاكن وصفة اليوم مختلفة كفتة بانية من اللحم المفروم وليس من الدجاج( الفراخ) نرجو المتابعة وتحضير المقادير واتباع الخطوات.

مقادير كفتة بانية: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة.

عدد 1بيضة.

نصف كوب بقسماط مطحون.

رشة بيكنج بودر.

بهارات لحمة.

ملح حسب الرغبة.

ربع معلقة صغيرة من فلفل أسود.

قرن فلفل حامي او بارد.

مقادير التغليف:

ربع كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

بيضة.

ربع كوب لبن.

كوب بقسماط مطحون.

ملح.

صلصة المكرونة