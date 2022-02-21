نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة بانيه بالخطوات في المقال التالي
طريقة عمل كفتة، من الأطباق الرئيسة التي يمكن تحضيرها على سفرة الطعام ويمكن تقديم طبق من المكرونة بصلصة الحمراء، مع أضافه طبق من البطاطس المقرمشة وصوص الكاتشب الذيذ، وجبة مميزة وسهلة وغيرة مكلفة ويمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر كما انها طبق مفيد لوجود العديد من المكونات والعناصر الغذائية.
كفتة بانية بالخطوات، أزمة كل يوم عند ربة منزل وتفكر دائما ما يمكن تحضيره اليوم على سفرة الطعام كما أنها ترغب في تحضير وجبات مختلفة ومتنوعة وشهية لتجنب تناول أفراد فى ال الأسرة طعام جاهز من المحلات من خلال موقع ثقفنى نقدم لكى سيدتي اشهي وأسهل الوصفات المختلفة من أطباق رئيسة وجانبية.
طريقة عمل كفتة بانية بالمنزل
دائما يتم تحضير الكفتة بطرق معروفة مشوية في الفرن أو على الفحم، أو كفتة رز أو يتم أضافه برغل ويتم تحضير كبيبة، ولاكن وصفة اليوم مختلفة كفتة بانية من اللحم المفروم وليس من الدجاج( الفراخ) نرجو المتابعة وتحضير المقادير واتباع الخطوات.
مقادير كفتة بانية:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة مبشورة.
- عدد 1بيضة.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- رشة بيكنج بودر.
- بهارات لحمة.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع معلقة صغيرة من فلفل أسود.
- قرن فلفل حامي او بارد.
مقادير التغليف:
- ربع كوب دقيق.
- ملعقة كبيرة نشا.
- بيضة.
- ربع كوب لبن.
- كوب بقسماط مطحون.
- ملح.
صلصة المكرونة
- لتر عصير طماطم فريش.
- بصلة مفرومة.
- فص ثوم مفروم.
- فلفل حار.
- ٣ ملعقة كبيرة زيت.
- مكعب مرق.
- رشة سكر.
- ملح وفلفل أسود.
نقدم لكم الان خطوات كفتة كما سبق وقدمنا لكم خطوات تحضير قرنبيط مقلى.
خطوات تحضير كفتة
- ا في البداية نبدأ في خلط مكونات الكفتة وبضعها في الكبة والخلط جيدا ما عدا البقسماط.
- وعند الخلط جيدا واصبح الخليط ناعم نبدأ في وضع البقسماط بكميات بسيطة حتى تصبح قوام متماسك.
- ثم نبدأ في تشكيل الكفتة ونبدأ في تحضير خلطه التغليف.
- نحضر وعاء ونضع بيض ولبن سوا مع رشه ملح وفلفل ونقلب.
- ونحضر وعاء اخر ويضاف بقسماط ودقيق ونشا ورشه ملح.
- ثم أخير نحضر الكفتة نضعها في خليط بيض ولبن ثم يليه خليط البقسماط .
- ونتركها في الثلاجة تتماسك لمدة لا تقل عن نص ساعه.
- ث4م نحضر زيت القلى زيت سخن وغزير حتى يصبح لون ذهبي.
- وتقدم كفتة بانية، مع طبق من المكرونة.
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