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عمر شويل - جدة كريم كولاجين طبيعي للوجه اصنعيه بنفسك في المنزل وداعًا للمنتجات الباهظة الثمن، في الوقت الحالي تعاني فئة كبيرة من الفتيات والنساء أيضا من ظهور التجاعيد والتي أصبحت منتشرة في الوقت الحالي أيضا لذلك تبحث العديد من النساء عن طريقة أو مكونات طبيعية تساعد في القضاء على هذه المشكلة.

حيث سنقدم لكم اليوم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل، كما يمكنكم أيضا تحضير الكولاجين في المنزل بدلا من عمله في الخارج في مراكز التجميل أو شرائه.

كما يجب الإشارة أن الكولاجين يقضي على جميع مشاكل البشرة على المدي البعيد، في هذه الفترة أصبحت جميع النساء لا ترغب في استخدام المستحضرات التجميل التي تحتوي على العديد من الأضرار على البشرة لذلك سوف نوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكولاجين في المنزل تابعوا معانا.

كريم كولاجين طبيعي للوجه

الكولاجين من الكريمات التي تساعد في جعل البشرة أكثر لمعان وإشراق ايضا وجميع المكونات الخاصة بكريم الكولاجين سهلة وغير مكلفة تماما ويمكنكم تحضير كريم كولاجين البشرة بكل سهولة من خلال المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

مقدار ملعقة من مسحوق اللبان.

طريقة تحضير كريم كولاجين البشرة

في طبق متوسط الحجم يجب عليكم خلط جميع المكونات حتى يمكنكم الحصول على عجينة طرية. ثم يتم وضع الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة كاملة. بعد ذلك شطف الوجه جيدا بالماء. بعد ذلك يتم استخدام مرطب ويتم تكرار جميع الخطوات السابقة بشكل يومي حتى يمكنكم الحصول على نتائج فعالة للغاية.

كولاجين طبيعي للوجه باستخدام لبان الدكر وماء الورد

يجب الإشارة يجب عليكم مزج ماء الورد ولبان الذكر حتى يمكنكم التخلص من التجاعيد وشد البشرة أيضا وتساعد هذه الخلطة في نضارة البشرة واشراقها كما يمكنكم تحضير هذه الوصفة بالخطوات التالية: