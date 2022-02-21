حافظي على جمالك.. ماسك لشد تحت العين لمظهر أصغر 10 سنوات بدون فيلر

ماسك لشد تحت العين من الماسكات التي تعالج البشرة، وهذه الماسكات التي تعالج تجاعيد البشرة، وهذه الماسكات لها نتائج أفضل وفعالة للغاية، ونجد أن مشكلة تجاعيد العين التي تعاني منها السيدات حيث تمنحن عمرا أكبرا مما تظهر به، ولذلك يبحث السيدات عن أفضل الحلول لإزالة التجاعيد.

ماسك لشد تحت العين ببياض البيض

يعد هذا الماسك من الماسكات لشد تحت العين، ونجد أن بياض البيض تشتمل على الكولاجين والبروتين، ويعمل الكولاجين على مساعدة التجاعيد تحت العين، كما يقوم بياض البيض بشد البشرة وتقليل المسام، مما يجعل البشرة أكثر إشراقا:

ويتم التخلص من التجاعيد عن طريق بياض البيضة، ويتم استخدام يوميا في الصباح والمساء.

حيث يتم فصل حبتين بيض عن الصفار.

بعد ذلك يتم خفق البياض معا.

ثم يتم وضع بياض البيض أسفل العينين، ويتم وضع الماسك لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم شطف الوجه بماء فاتر، ويتم تجفيف الوجه بمنشفة.

فوائد البطاطس لتجاعيد العين

ويتم استخدام هذا الماسك لإزالة تجاعيد تحت العين.

يتم ذلك بخلط القليل من عصير البطاطس مع عصير الخيار.

ثم نضع حول العينيين ويتم تدليكه بلطف لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم غسله بالماء العادي.

وحيث تقوم البطاطس على تفتيح منطقة أسفل العينين الداكنة، كما الخيار تعمل على جعل البشرة أكثر حيوية، وتجدد البشرة المتعبة، ونجد أن هذا البطاطس مليئة بفيتامين ج وفيتامين ك والنياسين حيث يساعد على جعل البشرية أكثر حيوية، ويعمل على تقليل علامات الشيخوخة.

ماسك الزعفران والحليب للهالات السوداء

هذا الماسك يعمل على تجديد البشرة، وجعل البشرة أكثر حيوية.

ويتم استخدام الماسك عن طريق نقع القليل من الزعفران في الحليب لمدة نصف ساعة.

ثم نضع ضمادات قطنية في الخليط ووضعها تحت العينيين أو تستخدم كمادات للعين.

وهذا الماسك يخفف من جفاف الجلد، ويعيد حيويته.

إلى هنا قد نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي استعرضنا عن ماسك لشد تحت العين. وهذا الماسك يعمل على تجديد البشرة. وتجعل البشرة أكثر حيوية. ونجد أن الماسكات تتكون من مكونات متداولة في السوق. ونتمنى أن نكون قد زودناكم بالمعلومات الوفيرة حول ماسك لإزالة تجاعيد العين.