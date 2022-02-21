أبسط طريقة لعمل الهريسة الاسكندراني بالمكسرات بمذاق رائع وجميل

الهريسة الاسكندراني بالمكسرات ، من الحلويات الشهية واللذيذة التي يرغب بها الكثير من الأشخاص من أكثر الحلويات التي تباع على العربات في الشوارع، لها مذاق رائع ولذيذ تشبه البسبوسة في أنها تحضر من دقيق السميد ولكنها تختلف عنها في طريقة التحضير فهي تحضر من السميد مع الدقيق الأبيض وتقدم محشية بحشوة المكسرات وبعض من المكونات الأخرى، تمتاز الهريسة بمذاق رائع وجميل وتعد من أكثر الحلويات المشهورة والمحببة لدي الكبار والصغار، خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت فهي سهلة وسريعة جداً، تعتبر من أبسط الحلويات التي يمكن تقديمها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الهريسة الاسكندراني بالمكسرات بطريقة سهلة ومن أبسط ما يكون.

مكونات عمل الهريسة الاسكندراني بالمكسرات

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الهريسة وهي كما يلي:-

3 أكواب من سميد البسبوسة.

نصف كوب سمنة.

كوب سكر.

نصف كوب لبن.

1/2 نصف كوب جوز هند.

نصف كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

للحشو

نصف كوب دقيق سيمولينا(سميد).

1/2نصف كوب سكر.

نصف كوب مكسرات مشكلة.

2 ملعقة كبيرة شربات ثقيل.

مقادير الشربات

2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير الشربات

سوف نتعرف علي طريقة تحضير شربات الهريسة الاسكندراني بالمكسرات بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نقوم نخلط السكر والماء والليمون في إناء ونضعه علي النار مع التحريك حتي يغلي.

ثم نخفض الحرارة ونتركه يغلي حتي يصبح سائلاً كثيفاً ثم يرفع من علي النار ويترك جانباً حتي يبرد.

طريقة عمل الهريسة الاسكندراني بالمكسرات

يتم تحضير الهريسة الاسكندراني بالمكسرات بالخطوات الآتية:ـ