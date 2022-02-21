ملعقة ميبو وماء الورد قنبلة كولاجين طبيعي لبشرة 4k

ملعقة ميبو وماء الورد، من أقوى وأفضل ماسكات التبييض التي تبحث عنها النساء والفتيات وعن سر البياض الفائق، ويعتبر مكون ميبو وماء الورد يوجد بهما العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض التي تحتاجها البشرة، حيث يعملان على القضاء على طبقة الجلد الميت واسمرار البشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس، ويمكن عمل ماسك ميبو بطرق عديدة منها النشا بالليمون والنشا بزيت الزيتون وخلطات كثيرة لها مفعول مضمون، ومن السهل عمل ماسك ميبو وماء الورد بالمنزل وبمكونات طبيعية وبتكلفة ضئيلة جدا، حيث يعتبر كولاجين طبيعي ومفيد لجميع أنواع البشرة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا أعزاءنا القراء على طريقة عمل هذا الماسك وهو ملعقة ميبو وماء الورد لتفتيح البشرة ونضارتها بطريقة سحرية، ومن أول استخدام من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

مكونات قناع ميبو وماء الورد للبشرة

سوف نتحدث على مكونات عمل قناع ميبو وماء الورد بمكونات طبيعية وبسيطة وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرةمن كريم ميبو.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

أربع نقط من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك ميبو وماء الورد بطريقة سهلة وبسيطة100%وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به ملعقة الميبو وماء الورد ثم نسكب عليهم الماء الدافئ ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة زيت اللوز ثم زيت الزيتون ويتم خلط المكونات خلطا جيدا حتى يصبح كالمعجون. يتم وضع المعجون في علبة مناسبة ويفضل من الزجاج وتكون محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة استخدام ميبو وماء الورد لتفتيح وتنعيم الوجه وهى كما يلي:-