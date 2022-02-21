ألذ تشيز كيك علي أصوله بأحلي وأسهل طريقة صحية وأفضل من محلات الحلويات

التشيز كيك من ألذ وأجمل الحلويات الغربية والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، حيث تتعدد أنواعها وطرق صنعها مثل التشيز كيك بالتراميسو، التشيز كيك بالشوكولاتة وغيرها، والتي يحبها جميع الأشخاص الكبار والصغار، ومع ذلك يصعب عند بعض السيدات عملها مثل المحلات ونقدم لك سيدتي أفضل طريقة والتي يبحث عنها الجميع، بطريقة سهلة وبسيطة يمكن في هذا المقال ان نقدم أفضل طريقة رائعة لعمل أحلي التشيز كيك.

طريقة عمل التشيز كيك ومكوناتها

المكونات

كوبان كبار من البسكويت الناعم والمطحون جيدا.

كوب كبير من الزبدة السائحة أو السمنة علي حسب الرغبة.

ربع أو نصف كوب كبير من السكر المطحون وناعم جدا.

ثلاثة أكواب كبيرة من الجبنة الكريمي.

كوبان كبار من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الكريمة السائلة.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

كوب واحد من الماء الساخن.

كوبان من الماء البارد أو الدافئ.

أربعة أكواب كبيرة من الفراولة المقطعة إلي قطع صغيرة أو مكعبات صغيرة.

باكو كبير من الجيلي.

طريقة تحضير التشيز كيك

طبقة البسكويت

نحضر قالب التشيز كيك أو صينية الفرن علي حسب ما لديكي، ونضع به البسكويت المطحون ثم نضع به السكر الناعم ومطحون ايضا، ثم نضع كوب كبير من السمنة أو الزبدة السائحة.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم ويمكن إضافة أي مكسرات لديكي علي حسب رغبتك.

ثم نضع المخلوط في قاع القالب ونوزعه جيدا ثم نضغط علية جيدا.

وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد.

طبقة الجبن

نحضر الخلاط الكهربي ونضع به الكريمة السائلة، ثم نضع الجبن الكريمي والسكر والڤانيليا، ونخلطهم جيدا حتي يصبح له قوام كريمي متماسك.

نقوم بوضع هذا المخلوط علي طبقة البسكويت ونوزعه جيدا، ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعة.

طبقة الجيلي