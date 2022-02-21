الحشرات ممكن تحول بيتك لمكان مرعب وتقدري تتواصل بشركات عشان تخلصك من الحشرات لكن بيستخدموا مواد كيماوية ممكن تكون خطر علي أطفالك غير صحية ليكي ولبيتك، لكن لحسن الحظ إن فيه طرق معينة ممكن تعمليها تساعدك تحلي المشكلة دي عشان تكوني في مكان نظيف وخالي من أي صراصير ونمل بدون أي ضرر، في المقال ه هنقولك 6 نصائح هتساعدك يكون بيتك نظيف من الحشرات وبدون مواد كيماوية

6 نصائح هتساعدك يكون بيتك نظيف من الحشرات وبدون مواد كيماوية

1- نباتات

النباتات في بيتك لها أهمية كبيرة أوي مش بس هتحسسك بالراحة وهتزود الأكسجين في الجو لكن هتحميكي وتحمي بيتك من الحشرات ومن ضمن النباتات دي : نبات اللافاندر، ريحان، زعتر، نعناع، أقحوان، نبات البعوض، زهور البتونيا، وعشب الليمون.

2- الخيار

ممكن الموضوع يبان غريب لكن الطريقة دي فعالة جدا لكن لو حطيتي شرائح الخيار في الأماكن اللي لاحظتي فيها وجود الصراصير، رائحة الخيار هتبعد الحشرات عن المكان لأن فيه مُركبات معينة مش بتحبها الصراصير . تقدري تستبدلي شرائح الخيار بغيرها مرة كل أسبوع.

3- كربونات الصوديوم

حطي شوية مياة بالبخاخ وبعدين رشي 2 كوب من كربونات الصوديوم عليه وبعدين استني لمدة نص ساعة وحطي عليه خل والطريقة دي هتكون فعالة جدا لأن بيكون فيه عنصر فعال بيعمل ضد الفطريات النباتية والعفن ولما الحشرات بتاكله بيطلق فقاعات ثاني أكسيد الكربون فتقتل الآفات والحشرات.

4- القرفة

من أهم الحاجات اللي بتمنع الحشرات استخدامها داخل وخارج البيت بإنك تحطي بودرة أو المسحوق الخاص بالقرفة في المكان اللي عاوزة تتخلصي من الحشرات فيه وده هيمنعها إنها تدخل البيت .

5- مصيدة

لو إنتي بتعاني من الحساسية من المواد الكيماوية اللي بتستخدميها تقدري تعملي فخ أو مصيدة بأنك تقطيعها بالشكل اللي في الصورة وتضيفي معاه بعض المياة بالصابون.

6- الزيوت العطرية

تعرفي إن الزيوت العطرية مش بس هتساعدك يكون بيت ريحته حلوة ده كمان هيمنع ويوقف دخول الحشرات بيتك، فزيت النعناع كمثال لو ضيفتي منه من 10-15 نقطة مع المياة وترشي منه علي الشبابيك والمداخل .