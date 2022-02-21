بسكويت الشوكولاتة الإيطالي بأسهل طريقة

يعد بسكويت الشوكولاتة الإيطالي من ألذ أنواع البسكويت التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي، كما أنه يعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها ببعض المكونات البسيطة التي تتوفر في المطبخ، فدائما تحرص الأمهات على عمل البسكويت بأنواعه المختلفة لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشوكولاتة الإيطالي على طريقة آية حبيب.

مكونات بسكويت الشوكولاتة الإيطالي



كوب إلا ربع من السكر (150 جرام).

ربع كوب من السكر البني (50 جرام).

4 ملاعق كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة (60 جرام).

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات (200 جرام).

نصف كوب من الكاكاو (50 جرام)

ملعقة صغيرة ممسوحة من النسكافيه.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب قطع شوكولاتة (اختياري).

2 بيضة بحراره الغرفة.

نصف كوب مكسرات محمصة (اختياري). طريقة التحضير