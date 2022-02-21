الجنبة المطاطية..سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت في 10 دقائق بس اعمليها في البيت بكل سهلوله

سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت، تعد الجبنة الموتزاريلا من أكثر أنواع الجبن المستخدمة في جميع المطابخ في الآونة الأخيرة والتي تقوم العديد من أنواع الطعام على وجود الجبنة الموتزاريلا ولكن هناك بعض الأنواع الرديئة التي يكون مذاقها سيء وتكون غير مناسبة نهائيًا في الطعام لذلك سنقدم لكي سيدتي طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بمكونات بسيطة وغير مكلفة وافضل من الجاهزة تابعونا.

سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية

يوجد أكثر من طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا ولكن تعد تلك الطريقة الأفضل على الإطلاق وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي

المكونات المستخدمة لعمل الجبنة الموتزاريلا

كوب إلا ربع من الماء المثلج.

نصف ملعقة من المنفحة.

ملعقتين من حمض الستريك.

كوب من اللبن.

ملعقة من الملح.

طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا في البيت