نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخلطة والتتبيلة السرية أعملي محشي الكرنب الملفوف على الطريقة المصرية بطعم لذيذ وشهي في المقال التالي
طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف، المحشي أكله مصرية لذيذة لها شعبية عند الكثير من الناس، وتختلف أنواع المحشي بأنواعه مختلفة، ولكن يظل الكرنب هو أصل المحشي الملفوف، ويتم تناوله بشكل كبير خاصتا في فصل الشتاء وذلك لأنه له فائدة كبيرة، في شعور الجسم بالدفء المطلوب، كما أن الكرنب يحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والألياف الطبيعية المفيدة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تناول عمل وتجهيز محشي الكرنب بكل سهولة.
طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف
لكل أم تبحث عن طريقة عمل المحشي بالطعم والشكل المميز سوف نساعدك في تجهيز أفضل محشي بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الآتي:
المكونات
- كرنبه واحدة مناسبة الحجم.
- كيلو من الأرز الأبيض.
- كيلو ونصف من الطماطم المعصورة.
- ربطة من البقدونس المقطع ناعم.
- ربطة من الكزبرة المقطعة ناعمه.
- ربطة من السبت المقطعة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الزيت.
- ثلاث بصلات كبار الحجم.
طريقة التحضير
- قومي بتقطيع الكرنب إلى قطع أوراق.
- اغسلي الأوراق جيدًا بالماء.
- قومي بسلق الأوراق في الماء المغلي على النار لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح طري.
- اتركي أوراق الكرنب جانبًا في مصفاة.
- قومي بتجهيز الخلطة، وذلك من خلال إحضار حلة مناسبة، أضيفي بها الزيت، وارفعيها على النار.
- أضيفي أليها البصل المقطع.
- قلبي البصل حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- اضيفي إليه بعد ذلك صلصة الطماطم.
- اتركيها حتى يتم تسبيكها جيدًا.
- قومي بإضافة الشبت، والكزبرة، والبقدونس بعد تقطيعها قطع صغيرة.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى التجانس.
- أضيفي إلى الخليط البهارات التي تم تجهيزها، وقومي بالتقليب مرة أخرى.
- اغسلي الأرز جيدًا.
- اخلطي الأرز مع الخليط جيدًا.
- ارفعي الخليط من النار.
- اتركيه حتى يبرد، ثم قومي بحشو أوراق الكرنب، ثم قومي بلف أوراق الكرنب ورصه داخل الحلة.
- استمري بلف كل الكمية التي تم تحضيرها.
- اضيفي نصف الكمية إلى الحلة بالمياه أو الشوربة حسب المتواجد.
- ارفعي الحلة على النار واتركيها حتى تشرب المياه بالكامل ثم اخفضي النار حتى ينضج المحشي تمامًا.
- يمكنك تقديم المحشي الآن في أطباق التقديم وتناولها بألف هنا وشفا.
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