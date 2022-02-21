بالخلطة والتتبيلة السرية أعملي محشي الكرنب الملفوف على الطريقة المصرية بطعم لذيذ وشهي

طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف، المحشي أكله مصرية لذيذة لها شعبية عند الكثير من الناس، وتختلف أنواع المحشي بأنواعه مختلفة، ولكن يظل الكرنب هو أصل المحشي الملفوف، ويتم تناوله بشكل كبير خاصتا في فصل الشتاء وذلك لأنه له فائدة كبيرة، في شعور الجسم بالدفء المطلوب، كما أن الكرنب يحتوي على قيمة غذائية عالية جدًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والألياف الطبيعية المفيدة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تناول عمل وتجهيز محشي الكرنب بكل سهولة.

طريقة عمل محشي الكرنب الملفوف

لكل أم تبحث عن طريقة عمل المحشي بالطعم والشكل المميز سوف نساعدك في تجهيز أفضل محشي بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الآتي:

المكونات

كرنبه واحدة مناسبة الحجم.

كيلو من الأرز الأبيض.

كيلو ونصف من الطماطم المعصورة.

ربطة من البقدونس المقطع ناعم.

ربطة من الكزبرة المقطعة ناعمه.

ربطة من السبت المقطعة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الزيت.

ثلاث بصلات كبار الحجم.

طريقة التحضير