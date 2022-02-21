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عمر شويل - جدة أسهل عجينة لعمل البوريك التركي الأصلي بمكونات من مطبخك - ثقفني
يعد البوريك التركي الأصلي من أشهر أكلات المطبخ التركي الذي يتميز بالعديد من الأكلات الشهية، وهو من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها بسهولة بعجينة بسيطة وناجحة، كما يعتبر من الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك بدلاً من الأكلات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لعمل البوريك التركي الأصلي على طريقة آية حبيب بعجينة ناجحة والمكونات من مطبخك.
مكونات البوريك التركي الأصلي
- 2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستعمالات (300 جرام).
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- بيضة.
- رشة ملح.
- كوب ماء دافئ.
الحشوة
- بصلة مقطعة.
- ربع كيلو لحم مفروم.
- ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- توابل (ملح، كمون، شطة، سماق، كزبرة جافة).
- يمكن إضافة معجون طماطم وبقدونس مفروم على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نضع كوبين ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات ورشة ملح في إناء عميق ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت وملعقة كبيرة من الخل وبيضة.
- نقلب المكونات جيداً ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن باليد أو بالعجان الكهربي حتى نحصل على عجينة طرية.
- ثم نغطي العجينة لمدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيلها وفردها.
- لتحضير الحشوة: نضع البصلة المقطعة في طاسة بها ملعقة كبيرة من الزيت مع التقليب حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف اللحم المفروم ونستمر في التقليب حتى يتغير لون اللحم، ثم نضيف التوابل وملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع التقليب.
- ثم نضيف البطاطس المسلوقة المهروسة ونطفئ النار ونترك الحشوة تبرد تماماً.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم مع مراعاة دهن اليد بالزيت حتى لا تلتصق بالعجين.
- نغطي كرات العجين لمدة عشر دقائق حتى يسهل فردها، ثم نفرد كرة العجين على سطح مدهون بالزبدة ثم نضع كمية من الحشوة ونلف العجينة على شكل رول.
- نضع رول العجين في صينية مدهونة بالزبدة ونلفه حول نفسه بشكل حلزوني، ثم نفرد قطعة ثانية من العجينة ونقوم بحشوها ولفها ونكمل الصينية.
- ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ البوريك لون ذهبي.
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