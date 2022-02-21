نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على اللون البني الغزالي أحلي من الكوافيرات في المقال التالي
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على شعر لونه بني وعادة يتم استخدام الصبغات التي تعطي لون مميز للشعر وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها أعطي لون مميز للشعر وفي نفس الوقت الابتعاد عن المواد الضارة والكيميائية التي تسبب آثار سلبية للشعر مع مرور الوقت خلال هذا المقال سنتحدث عن احد هذه الخلطات التي يتم فيها استخدام الكاكاو والقهوة حتى يتم التخلص من الشعر الأبيض الذي يظهر في الراس وسنتحدث أيضا عن طريقة استخدام المكونات للحصول على خليط جيد يساعد على إعطاء لون مميز للشعر.
مكونات النسكافيه والكاكو للحصول على الشعر البني
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد صبغة النسكافيه والكاكو التي تعطي لون مميز للشعر وهذه المكونات هي:
- ملعقة من الكاكو الخام.
- ملعقة من النسكافيه المطحون.
- ملعقة من زيت جوز الهند
- ملعقة من زيت اللوز الحلو
صبغة نسكافيه والكاكاو للحصول على الشعر البني
فيما يلي سنتحدث عن طريقة اعداد صبغة تساعد على إعطاء لون بني للشعر وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء مناسب نضع في الكاكاو والقهوة وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لدينا خليط سائل إلى حد كبير.
- بعد غسل الشعر جيدا يتم توزيع هذا الخليط على الشعر حتى يتم التخلص من اللون الأبيض الموجود على الشعر ويبدا اللون البني في الظهور.
- يترك هذا الخليط على الشعر لمدة خمس ساعات تقريبا حتى يمتص الشعر اللون الموجود في هذه الوصفة بعد ذلك يمكن غسل الشعر جيدا والتخلص من المكونات الموجودة في الشعر، وبعد ذلك نلاحظ أن لون الشعر اصبح مميزًا.
- يمكن تكرار هذه الوصفة كل أسبوع لأنها لا تدوم طويلا وذلك لأنها تتكون من المكونات الطبيعية.
هذه الوصفة لها العديد من الفوائد أيضا غير أنها
- تعطي الشعر لون مميز فإنها تعمل على تنظيف فروة الشعر بشكل عميق والتخلص من الزيوت والدهون التي تكون متراكمة في الشعر.
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