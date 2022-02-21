بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافية والكاكاو للحصول على اللون البني الغزالي أحلي من الكوافيرات

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على شعر لونه بني وعادة يتم استخدام الصبغات التي ‏تعطي لون مميز للشعر وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها أعطي لون مميز للشعر وفي نفس الوقت ‏الابتعاد عن المواد الضارة والكيميائية التي تسبب آثار سلبية للشعر مع مرور الوقت خلال هذا المقال سنتحدث عن احد هذه الخلطات التي يتم فيها استخدام الكاكاو والقهوة حتى يتم التخلص من الشعر الأبيض الذي يظهر في الراس وسنتحدث أيضا عن طريقة استخدام المكونات للحصول على خليط جيد يساعد على إعطاء لون مميز للشعر.

مكونات النسكافيه والكاكو للحصول على الشعر البني

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد صبغة النسكافيه والكاكو التي تعطي لون مميز للشعر ‏وهذه المكونات هي:

ملعقة من الكاكو الخام.

ملعقة من النسكافيه المطحون.

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‏ ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من زيت اللوز الحلو

صبغة نسكافيه والكاكاو للحصول على الشعر البني‏

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة اعداد صبغة تساعد على إعطاء لون بني للشعر وهذه الطريقة هي:

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