بملعقة نشأ أعملي أقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الورد يدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين

يمكننا من خلال استخدام ملعقة نشا واحدة ‏إعداد كريم طبيعي يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة التي تظهر في الأماكن الحساسة في الجسم وخصوصا في المناطق التي يكثر فيها العرق وذلك بسبب خروج رائحة كريهة من هذه الأماكن ‏وخلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة يمكن من خلالها التخلص من الرائحة الكريهة التي يعاني منها جسم الإنسان وذلك لأن ملعقة نشا تحتوي على الكثير من الفوائد التي يمكن أن تساعد الجسم على التخلص من هذه الروائح وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكريم ونتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذا الكريم بالتفصيل.

مكونات ‏‏ملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريم في ملعقة نشا يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في المناطق الحساسة في الجسم وهذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن هذا الكريم هي:

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ملعقة فازلين كبيرة

ملعقة شبه

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقة نشا كبيرة

ماء ورد

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ملعقة نشا عمل مزيل عرق طبيعي

‏فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد هذا الكريم و الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الكريم وهذه الطريقة هي:

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