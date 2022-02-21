نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذة وشهية.. طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة والكبة الفلسطينية بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عبر ثقفني، طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة والكبة الفلسطينية بخطوات سهلة، حيث تبحث العديد من النساء عن أجمل الوصفات والمأكولات اللذيذة من أجل عملها في المنزل، ومع اقتراب شهر رمضان ترغب الكثير من السيدات في عمل الكبة، ونقدم لكم طريقة عملة الكبة المقلية بخطوات بسيطة، كما نستعرض لكم كيفية عمل الكبة الفلسطينية، وتعد هذه المأكولات من ألذ وأشهى المأكولات الشعبية في الوطن العربي، وتشتهر بلاد الشام في عمل الكبة، وسنتعرف معكم في سطور هذا المقال على المقادير والمكونات الصحيحة لعمل الكبة، لذلك يجب عليكم قراءة المقال للنهاية من أجل التعرف على أهم طرق عمل الكبة.

طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة

كما عودناكم على جلب كافة أنواع الوصفات المميزة والأكلات التي تحبوها، من جميع المطابخ العربية، تعتبر الكبة من الأكلات الشرقية والتي تشتهر بها عدد من بلاد الشام مثل سوريا، لبنان، فلسطين والأردن، وتعد طريقة التحضير مختلفة من بلد لآخر ولكن ليس بالإختلاف الكبير، كما أن طعم الكبة يختلف بحسب طريقة تحضيرها ومكوناتها، ويمكن لكم تجربة الوصفات التي نضعها لكم وترون الأفضل لكم من بينها، وسنتعرف الآن على طريقة عمل الكبة الفلسطينية المقلية، وإليكم المقادير والمكونات كما يلي.

نحضر كيلو من البرغل الأبيض المفروم.

كوبين من الماء.

1/2 كيلو من اللحم.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من البردقوش.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

2 ملعقة صغيرة من الكمون البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

زيت للقلي.

مقادير حشوة الكبة الفلسطينية المقلية

نقوم الآن بتحضير المقادير الخاصة بالحشوة، حيث سنحضر 1/2 كيلو من اللحم المفروم، ونحضر بصلتين ثم نقوم بفرمهما، ملح وفلفل أسود، مقدار ملعقة صغيرة من البهارات السبعة، مقدار نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب، 1 ملقعة كبيرة من السماق، ملعقة واحدة كبيرة من النشا، والآن نتعرف على طريقة التحضير بالتفصيل.

أولا وقبل كل شئ، نقوم بغسل البرغل بشكل جيد ثم يتم نقعه في الماء لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك نقوم بتصفيته من الماء ثم نطحنه بشكل جيد، بعد ذلك نقوم بإضافة البصل المفروم للبرغل ونطحنه مرة أخرى، ثم يوضع بعد ذلك في وعاء ونقوم بوضع الملح والفل الأسود ودبس الرمان ويخلط جيدا، الآن نضع النايلون على الوعاء ثم يوضع في الثلاجة، الآن نضع وعاء على النار ثم نقوم بوضع الزيت في الوعاء، ثم نضيف البصل على الزيت حتى يتغير لونه، بعد ذلك يتم إضافة نضيف اللحم المفروم ونضع الملح والفل الأسود والبهارات ويتم تقليبه جيدا، ننتظر حتى ينضج ثم نضيف قليلا من السماق، الآن نخرج الوعاء من الثلاجة ونقوم بعملها مثل الكرات ثم نحشوها باللحم المفروم، بعد ذلك نقوم بقلي الكرات على النار حتى يكون لونها ذهبيا ثم توضع في طبق وبالهناء والشفاء.

الكبة المقلية المقرمشة

كيفية عمل الكبة المقلية المقرمشة، تتسائل العديد من السيدات عن الوصفة الخاصة بالكبة المقلية، وسنتعرف معكم بشكل بسيط على هذه الوصفة البسيطة والرائعة، وننتقل الآن لنستعرض لكم مقادير الوصفة.

نحضر ثلاثة أكواب من البرغل الناعم.

نحضر نصف كيلو من اللحم.

نحضر بصلة.

القليل من ملح وفلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة من البهارات.

نستعرض لكم مقادير حشوة الكبة المقلية الفلسطينية، 1/2 كيلو من اللحم المفروم، بصلتين مفرومتين، القليل من الملح والفلفل الأسود، ثلاثة ملاعق من السماق، 1 ملعقة كبيرة من الكمون، 1/2 كوب صنوبر، 1 ملعقة كبيرة بهارات، أربعى ملاعق زيت زيتو، 1 كوب ماء بارد، 1 كوب مكعبات الثلج، وننقل الآن للتعرف على طريقة عمل الكبة.

في البداية لا بد من تنظيف البرغل وغسله ثم يوضع في وعاء لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك نضيف البرغل واللحم المفروم ونقوم بطحنهم بشكل جيد، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصل ونخط المكونات حتى تصبح العجينة لينة، ثم نقوم بتغطية الوعاء بالنايلون ويوضع في الثلاجة لمدة 120 دقيقة، والآن نحضر الحشوة حيث نقوم بوضع المقلاة على النار ثم نضيف البصل واللحم المفروم ويتم تقليبها بشكل جيد، الآن أضيفي الزيت والكمون والملح والسماق والبهارات والصنوبر ونقلبها مرة أخرى، نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نقوم بعمل العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم نضع بها الخليط وبعد ذلك نقوم بتبليلها بالماء المثلج، ثم توضع في الزيت وعند الإنتهاء نضعها في طبق وبالصحة والعافية.