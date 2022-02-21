نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب من الزبادي حضري الهريسة التركية بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
الهريسة التركية بالسميد ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الاشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة ولكن بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، وتعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم، وتعتبر من الحلويات السريعة المشهورة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة وموجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الهريسة التركية بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الهريسة التركية بالسميد
تتكون الهريسة التركية بالسميد من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كوب من اللبن الزبادي.
- 3 أكواب من السميد.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- ملعقة ونصف من البيكنج صودا.
- نصف كوب فستق مطحون.
- كوب إلا ربع من السكر.
- نصف كوب لوز مقشر.
مقادير القطر
هناك بعض المكونات لعمل القطر وهي كالتالي:-
- 4 أكواب من السكر.
- 3 أكواب من الماء.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الهريسة التركية بالسميد اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به السميد والسكر والزبدة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- ثم تحضير طبق ونضع به اللبن الزبادي والبيكنج صودا ونقلب المكونات جيداً ثم ننتظر بضع دقائق حتي يتضاعف حجمها.
- نضيف بعد ذلك الخليط السابق الي خليط السميد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام هش.
- ثم نحضر قالب البسبوسة ونسكب به الخليط وتقطيعها الي مربعات ونزينها باللوز والفستق.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية 200 ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الغامق.
- تحضير إناء ونضع به الماء والسكر وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب السكر ثم نرفعه على النار حتى يغلي ويصبح سميكاً.
- ثم بعد ذلك نسكب القطر بعد أن يبرد تماماً على الهريسة ونسقيها جيداً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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