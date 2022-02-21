طريقة عمل كوكيز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

كوكيز السمسم ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها، وتعتبر من الحلويات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة وموجودة في كل منزل وغير مكلفة، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويمكن رشها بالسمسم أو حبة البركة، ويتكون من السمسم المفيدة جداً لصحة الجسم حيث أنه يعمل على تقوية العظام والمفاصل ويقلل من الحموضة، ويقلل من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كوكيز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كوكيز السمسم

يتكون كوكيز السمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

125 جرام من الزبدة.

حبة صفار بيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

3 أكواب من الطحين.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقادير لتزيين الوجه

هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-

حبة بياض بيض.

كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كوكيز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-