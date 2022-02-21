أسهل الطرق لعمل فايش الأفران السريع بطعم رائع وقوام هش ومقرمش

فايش الأفران السريع ، يعد من أشهى المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل هش ومقرمش ولذيذ جداً، ويعد من أكثر المخبوزات اللذيذة التي يمكن تقديمها مع الشاي أو الحليب، يشتهر تقديمه في كثير من المخابز ويقبل على شرائه الكثير من الأشخاص، له طرق عديدة لتقديمه تختلف كل واحدة عن الأخرى في المكونات وطريقة التحضير ولكن بكل سهولة يمكن إعداده داخل المنزل وبأبسط الطرق وبأبسط المكونات، والحصول عليه بقوام هش ومقرمش أفضل من الذي يشترى من المخابز، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فايش الأفران السريع فايش المخابز بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل فايش الأفران السريع

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الفايش السريع وهي كما يلي:-

كيلو دقيق أبيض فاخر.

نصف كيلو لبن حليب.

نصف كوب سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة محلب مطحون.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير فايش الأفران السريع مثل المخابز بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة في نصف كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة السكر وتقلب جيداً، ثم تغطي وتترك لمدة 10 دقائق حتي تتفاعل الخميرة. ثم نحضر إناء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر باستخدام منخل الدقيق للتخلص من التكتلات والشوائب. نحضر العجان الكهربائي ونضع المكونات الجافة خليط الدقيق ونضيف السمسم والمحلب المطحون ونخلطهم علي سرعة متوسطة. ثم نسخن السمنة واللبن ونذوب الكركم في وعاء علي النار حتي تذوب السمنة والكركم تماماً دون أن تغلي. يضاف مزيج الخميرة إلي خليط الدقيق ونبدأ بالعجن مع إضافة خليط اللبن والسمنة الدافئ، ونعجن لمدة 10دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتغطى، ثم تترك جانباً في مكان دافئ لمدة ساعتين حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة