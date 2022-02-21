خبز التورتيلا طريقة تجهيزه بأقل الامكانيات وافكار كثيرة لانواع الحشو

يعتبر خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز التي لديها مذاق شهي للغاية ويتم حشوها بأكثر من حشو ويتم استخدامه بكثرة في المطاعم وتبحث الكثير من ربات المنازل عن خطوات تحضير خبز التورتيلا في المنزل بكل سهولة ومن خلال مقالنا التالي خطوات تحضير خبز التورتيلا.

خطوات تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول. كأس من المياه. ملعقة من السكر. ثلث كأس من الزيت النباتي. رشة من الملح.

خطوات تحضير خبز التورتيلا:

تتسم خطوات تحضير خبز التورتيلا بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح والزيت النباتي ويتم التقليب بالاعتماد على ملعقة لحين أن يتوزع الزيت على كمية الدقيق بأكملها.

بعد ذلك يتم وضع المياه بصور تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة ولينة.

أثناء تشكيل العجينة يلزم تركها لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلى كرات حجمها متوسط.

القيام بفرد العجينة بالاعتماد على عصا الفرد على سطح مرشوش عليه الدقيق مع الاستمرار في الفرد لحين أن يتشكل لديكم عجينة دائرية.

الحصول على مقلاة شكلها دائري ويتم تركها على النار ثم يتم وضع العجينة على المقلاة وعندما تتحمر يتم قلبها على الجانب الأخر.

إذا كانت كمية خبز التورتيلا متزايدة فيتم لفها بالاعتماد على قطعة من القماش النظيفة لكي يتم حمايتها من الجفاف.

مقادير تحضير الدجاج بالفلفل الرومي للحشو

صدر دجاجة. بصلة. ملعقة من اللبن. ليمونة. فصان من الثوم. ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة كبيرة من صويا الصوص. فلفل رومي. نصف كأس كرافت مع نصف كأس من موزاريلا. ملعقة من الزيت للقلي.

طريقة التحضير:

القيام بتقطيع الدجاج إلى شرائح ثم تتبيل بكلًا من الثوم والملح والفلفل والأسود واللبن ويتم تركهم لمدة تصل إلى ساعتي.

يتم قلي البصل في مقلاة بها زيت وزبدة ثم يتم إضافة الدجاج لحين أن ينضج.

القيام بإضافة الفلفل الرومي والصويا صوص ثم يتم الانتظار لمدة أربعة دقائق ثم يتم رفعه من على النار مع إضافة الجبنة أثناء الحشو ثم يتم وضع خبز التورتيلا على الحماصة.

مقادير تحضير حشو اللحم المفروم وطريقة تقديمه:

يتم في هذه الطريقه استخدام اللحم المفروم كاحد انواع الحشو الذي يمكن ان يوضع في خبز التورتيلا ويتم ذلك بتجهيز نصف كيلو من اللحم المفروم ويتم اضافه البصل المفروم اليه ثم يتم اضافه القليل من الملح وبعد من الفلفل الاسمر وقليل من زيت عباد الشمس وذلك نظرا لان اللحم يحتوي على كميه كبيره من الدهن يتم التقليب جيدا ويتم اضافه كل المكونات على بعضها وتترك على النار لمده 10 دقائق مع الاستمرار في التقليب و يتم حشوه ويمكن ان يضاف شرائح من الطماطم والخيار الى السندويتش