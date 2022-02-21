نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الوصفات الطبيعية الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه بالمكونات الطبيعية الغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنفق بعض السيدات الكثير من الأموال على صالونات التجميل والعيادات للتحسين من مظهر الشعر حيث لا يفضلن بعضهم الشعر المجعد القصير، كما يمتاز شعر النساء في الهند بالكثافة والطول بجانب نعومة الشعر المميزة والتي تلفت نظر جميع النساء من حول العالم، حيث يرجع هذا إلى استخدامهم بعض الماسكات الطبيعية المفيدة للشعر وليس فقط الجينات الوراثية، يمكن الحصول على شعر مثالي بالاهتمام به واستخدام بعض الماسكات المفيدة والمغذية، لهذا تبحث النساء بشكل دائم عن وصفات طبيعية هندية لتطويل الشعر، ومن خلال هذا المقال نقدم أشهر تلك الوصفات.

مكونات وصفات طبيعية هندية لتطويل الشعر

يوجد العديد من الوصفات التي يتم تداولها على مر السنين، ويعد ماسك اللبن الرائب من أكثر الوصفات فعالية للحصول على شعر صحي ولامع، حيث تأتي مكوناته كما يلي:-

١ كوب من اللبن الرائب.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الشعر أملا

طريقة تحضير ماسك اللبن الرائب

يفضل القيام بتحضير ماسك اللبن الرائب في الأوقات الفارغة حتى تتمكنين من صنعة وتركه مدخ كافية لكي يستفيد الشعر منه، وتأتي طريقة التحضير كما يلي:-

قومي بخلط اللبن الرايب مع زيت الاملا.

قلبي الخليط جيدا حتى يختلط بشكل جيد.

ضعي الماسك على فروة شعر نظيف وجاف.

قومي بتغطية الشعر بشكل جيد.

اتركي الماسك على الشعر مده لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي شعرك جيدا بالشامبو عدة مرات لتنظيفه بشكل كامل.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعياً.

مكونات ماسك الصبار

يعتبر الصبار واحداً من أهم النباتات التي تدخل في معظم منتجات العناية بالشعر حيث يتميز باحتوائه على نسبة عالية من البروتين التي تساعد على تحسين ملمس الشعر وتساعد على زيادة معدل نمو البصيلات، ذلك بجانب النعومة التي يتركها نبات الصبار للشعر، وتأتي مكونات ماسك الصبار كما يلي:-

٤ ملاعق مستخلص الألوفيرا من نبات الصبار

٢ ملعقة من الماء.

زجاجة رشاش

طريقة تحضير ماسك الصبار

تبحث النساء عن وصفات طبيعية هندية لتطويل الشعر، حيث يعد الصبار من أهم النبات وأشهرها للقيام بذلك، ويتم تحضير ماسك الصبار بإتباع الخطوات التالية:-