احصلي علي شفايف وردية طوال الوقت بمكونات طبيعية من خلال تحضير روج الشفايف بملعقة نشا في البيت

تحضير روج الشفايف بملعقة نشأ في البيت وبكل سهولة للحصول على لون جذاب وملفت ويدوم لوقت طويل، تعتبر الشفايف أكثر جزء ملفت للسيدات والحفاظ على ترطيبه وجمالة يعتبر من أهم مظاهر العناية الشخصية، كما أن استخدام المكونات الطبيعية يعطي نتائج فعالة في وقت قياسي وتدوم لوقت طويل، كما أن أنواع الروج الجيدة والمميز التي تكون نسبة تركيزها لوقت أطول باهظة الثمن، لذلك سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير روج طبيعي بالبيت وبأقل تكلفة، تابع قراءة ما يلي.

تحضير روج الشفايف بملعقة نشا في البيت

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين الطبي.

قطرتين من الفانيليا السائلة.

قطرتين من زيت اللوز.

قطرتين لون طعام “المفضل لديكم”

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

نحضر وعاء مناسب ونحضر حمام ماء ونضع عليه الفازلين الطبي حتى يذاب تماما.

ثم نضع عليه اللون الغذائي المفضل والنشا نقلبهم بخلة أسنان جيدا.

ثم نضيف زيت اللوز والفانيليا إلى المكونات ونقلبهم جيدا في الحمام الماء حتى يمتزجا جيدا.

بعد التأكد من تداخل جميع المكونات نحضر صابع روج فارغ ونصب به المكونات السابقة فيه.

نتركه جانبا أو نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويتم استخدامه عادي.

كما يمكن استخدام أكثر من لون طبيعي غذائي مع نفس المكونات السابقة لتحضير أشكال وألوان متعددة من الروج في المنزل بأقل الإمكانيات.

لا بد من مرور أكثر من أربعة وعشرين ساعة على الروج في الثلاجة بعد صناعته وقبل استخدامه.

فوائد استخدام الروج الطبيعي

يعتبر الفازلين المستخدم في إعداد الروج من أكثر العناصر ترطيب للجلد مما يعطي الشفاه لمعة جميلة.

كذلك يزيل القشور والتشققات المتواجدة بالشفاه خاصة في فصل الشتاء ليكسبها مظهر مميز.

استخدام الألوان المناسبة للبشرة وفقا للرغبة بأقل التكلفة وثبات اللون يستمر لوقت طويل.

المداومة على استعمال الروج الطبيعي تكسب الشفايف مظهر ممتلئة وساحرة لمن يراها.

من خلال السطور السابقة نكون تعرفنا على أسهل الطرق لتحضير روج الشفايف بملعقة نشأ في البيت بكل سهولة ويمكن الاطلاع على وسائل العناية الشخصية الطبيعية عبر موقعنا في أي وقت.