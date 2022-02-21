نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الأسبرين لتطويل الشعر وعلاج التساقط لينمو حتي الركب في وقت قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة الأسبرين لتطويل الشعر وعلاج التساقط لينمو حتي الركب في وقت قياسي، لا تقتصر فوائد الأسبرين على تخفيف الآلام فقط بل يمكن استخدامه أيضًا كعلاج لمنع تساقط الشعر، فهو يحافظ على الشعر من التلف ويقلل من تساقط الشعر ويساعد على زيادة طوله وكثافته بشكل أسرع، كما أن الأسبرين يعيد صحة الشعر ويسهل عملية التصفيف والتساقط ويخلص فروة الرأس من القشرة التي تعرضها للتلف، كما يزيد من لمعان الشعر، وإذا كنت تعانين من شعر خفيف يتساقط طوال الوقت وتحاولين تطويله وتكثيفه، فتعرفي على طريقة تحضير خلطة الأسبرين لتطويل الشعر وعلاج التساقط.

أسرع خلطة لتطويل الشعر ووقف التساقط بمكون سحري فعال



إن جمال المرأة يتركز في طريقة العناية بالشعر حيث أن الشعر هو تاج الرأس وزينته ولذللك ترغب دائماً في حمايته من التلف.

ولذلك تبحث عن أفضل طريقة لتطويل الشعر والعمل علي زيادة نمو الشعر في وقت قياسي.

ولهذا تلجأ لاستعمال منتجات كيميائية كثيرة لتكثيف الشعر وتطويله والتي تتوافر في محلات مستحضرات التجميل أو في الصيدليات.

خلطة الأسبرين لتطويل الشعر ومنع التساقط

يحتوي الأسبرين علي فوائد عديدة حيث يعمل علي حماية الشعر من التقصف والتلف ويمنحه نعومة ولمعان.

كما يساعد في ترطيب الشعر والتقليل من جفافه من خلال تغذية الشعر وفروة الرأس.

المكونات

عدد 6 أقراص من الأسبرين المسكن.

نصف كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق كربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

سحق أقراص الأسبرين جيدًا ووضعها في نصف كوب ماء دافئ مع الحرص حتى يذوب الأسبرين تمامًا.

تضاف ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم إلى خليط المكونات السابقة، مع الحرص على التقليب جيدًا.

يوضع المزيج على الشعر من جذور الشعر إلى الأطراف.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة ذات حجم مناسب.

اتركي خليط المكونات على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو والأفضل استخدام شامبو لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر.

تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات خلال الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة لتمديد الشعر في وقت قصير.

وصفة الأسبرين وزيت الزيتون لتطويل الشعر



يتم تحضير الوصفة الأسبرين وزيت الزيتون لتطويل الشعر في المنزل من خلال اتباع الطريقة التالية:

المكونات

7 من أقراص الأسبرين.

كوب كبير من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخام.

نصف كوب من عصير الليمون الحامض.

طريقة التحضير

يتم طحن أقراص الأسبرين إلى مسحوق ناعم ويضاف الماء ويقلب جيداً حتى يذوب الأسبرين تماماً.

ثم أضيفي زيت الزيتون إلى خليط المكونات السابق مع الاستمرار في الخلط جيدًا.

بعد ذلك ضعي عصير الليمون إلى المكونات السابقة.

يوضع مزيج المكونات على فروة الرأس ويوزع بالكامل.

يجب تغطية الشعر بغطاء دش بلاستيكي.

يتم ترك الوصفة لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الدافيء والشامبو.

خلطة الأسبرين والنشا لتطويل وتنعيم الشعر

تحتوي هذه الخلطة علي مادة النشا الغنية بنسبة كبيرة من البروتين والذي يعمل علي زيادة معدل نمو الشعر.

كما يساعد في تنعيم الشعر ومنحه بريق ولمعان.

المكونات

4 حبات من الأسبرين.

ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب الرائب.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام