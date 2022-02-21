بمقادير اقتصادية أعملي كيكة الزبادي الهشة السريعة بطريقة سهلة وبطعم لذيذ للفطار

تعد الكيكة من المخبوزات الغربيه المحبوبه والتى تحرص الامهات دائما على وجودها فى المنزل، حيث انها تقدم للضيوف من العصير او الشاى وتقدم فى الصباح مع القهوة كوجبة خفيفة، ويمكن تحضير الكيكة باكثر من طريقة منها كيكة البرتقال او كيكة الشيكولاتة، وهى من الحلويات الغير مكلفة التى يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة موجودة فى كل منزل، لذالك نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادى.

تشكل كيكة الزبادي هي من أهم أنواع الكيكات والحلوي التي يعشقها الجميع من الكبير حتي الصغير، فقد نتناول الكيكة بشكل يومي سواء علي وجبة الإفطار او وجبة العشاء بجوار اي مشروبات سواء الشاي أو النسكافية أو كوب من اللبن فتعطي مذاق جميل، فيمكن إضافة العديد من الأطعمة الي الكيكة حتي تعطي نكهة خاصة بكل طعم ومنها كيكية الشوكولاته والفانيليا والبرتقال وكيكة الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي

المكونات

٢ كوب من الدقيق الابيض المنخول.

كوب من الزبادى كامل الدسم ويمكن استبداله بالزبادى بطعم الفواكه.

نصف كوب من الزيت النباتى.

كوب من السكر.

٣بيضات.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح.

الطريقة

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الزيت والسكر والبيض مع الفانيليا والزبادى ونخفقهم جيدآ حتى تتجانس جميل المكونات ونحصل على القوام الكريمى.

فى وعاء عميق ننخل الدقيق مع البيكنج بودروالملح ونخلطهم جيدآ.

نسكب الخليط الكريمى على الدقيق ونقوم بالخفق بواسطة المضرب اليدوى حتى لا تتكاتل العجينة.

نقوم بدهن صينية متوسطة او قالب الكيك.

تفرغ محتويات الكيكة فى الصينية او القالب.

نقوم بتسوية الوجه وندخل الكيكة فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة ٤٠دقيقه.

نحافظ على عدم فتح الفرن اثناء تسوية الكيكه.

بعد مرور نصف ساعه من الوقت نقوم بأختبار تسوية الكيكة بواسطة غرز السكينة فى الكيكه.

عند تسوييتها تمامآ نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد.

تقطع الكيكة بالشكل المرغوب فيه وتقدم مع الشاى او العصائر.

يمكن تزيين الكيكة بالصوص الكريمى او صوص الشيكولاته.

طريقة تحضير الصوص الكريمى

المكونات

كوب من الحليب المكثف.

٨قطع من الجبنة الكيرى او استبدالها بكوب من الكريمه اللبانى للحلويات.

الطريقة