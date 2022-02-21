طريقة عمل دجاج بالكاري والصوص الرهيب بخلطة وطعم وريحة جنان ألذ طعم ممكن تاكليه

يعد الدجاج من البروتينات المفضله لدى الجميع مما يجعلنا نبحث دائمآ عن طرق مختلفه لتحضيرة، ومن وصفات الدجاج المحبوبه هى الدجاج بالكارى، حيث انه يتميز بالطعم الرائع ورائحته الجذابه ويقدم دجاج الكارى مع الارز الابيض والمقبلات ويعتبر الدجاج بالكارى من الوجبات السهله، لذالك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الدجاج بالكارى.

تعد الدجاج هي من أفضل أنواع اللحوم المفضلة لدي الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وذلك لأنها مصدر للبروتين المتكامل للجسم كما أنها تتسم باانها خفيفة جدا على المعدة وسهلة في عملية المضغ والهضم، تتفنن ربة المنزل بتقديم الدجاج بااشكال مختلفة منها المسلوق أو المشوي ويمكن عمل دجاج بالكاري للضيف عليه مذاق مختلف وجميل.

طريقة عمل دجاج بالكاري

المكونات

فرخه متوسطة الحجم مقطعة الى ٨قطع.

٢معلقة كبيرة من الكارى.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

عدد ٢بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

٢حبة جزر مبشور.

عود من القرفه.

ورق لورى وحبان.

كوب من الماء المغلى.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت.

٢فص ثوم مقطع وليس مفروم.

بقدونس للتقديم.

الطريقة

فى صينية لى نار متوسطة نضع الزبدة مع الزيت والثوم وعود القرفه.

نضف اليهم الحبها وورق اللورى ونقلب المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع قطع الدجاج فى الزيدة ونقلبها على الوجهين حتى تأخذ لون ذهبى.

نضف الى الدجاج شرائح البصل والجزر المبشور.

نقلب المكونات جيدآ حتى يتم تجانس جميع المكونات مع الدجاج.

نضف اليهم الكارى مع الملح والفلفل الاسود.

نضع معهم كوب الماء المغلى ونقوم بتغطية الصينية بورق الفويل.

ندخل صينية الدجاج فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعه.

نقوم برفع غطاء الفويل من فوق الصينية ونتركها فى الفرن حتى يحمر وجهها.

نخرج الدجاج من الفرن ونفرغ الدجاج مع صوص الكارى فى وعاء التقديم.

نقوم بوضع القليل من البقدونس المفروم على الوجه للتزيين.

تقدم مع الارز الابيض وسلطة الخضروات.

طريقة عمل الارز الابيض

المكونات

٢كوب من الارز المغسول ومصفى.

٢كوب من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح.

ذرة فلفل اسود.

٢معلقة كبيرة من الزبده.

معلقة كبيرة من الزيت.

الطريقة