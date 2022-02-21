نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موضة ألوان الشعر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على موضة ألوان الشعر 2022 حيث تختلف الموضة في ألوان الملابس وألوان الشعر كل عام، وعلى الرغم من أن الخيار المناسب عند اختيار لون الشعر هو اختيار لون مناسب للون شعرك إلا أنه هناك ألوان تكون الأفضل كل عام مقارنة بغيرها تؤخذ من إطلالات المشاهير في الاحتفالات والمهرجانات، وإليك خلال هذا المقال أفضل ألوان الشعر لهذا العام.

لون BUTTERY PLATINUM

يعتبر اللون الأشقر من الألوان الدائمة مع مرور الوقت، وهو أحد أكثر الألوان الكلاسيكية في عام 2022، وقد كان لون البلاتين يستخدم في الماضي لصاحبات الشعر الأصفر بشكل خاص، ولكن اليوم يمكن استخدامه لدرجات مختلفة من صاحبات البشرة السمراء، ولكن بعد صبغ شعرك سوف تحتاجين إلى الذهاب إلى صالونات التجميل بين الحين والآخر للحفاظ على لون الشعر.

درجات بيبي لايت المشرقة BRIGHTER BABYLIGHTS

البيبي لايت عبارة عن تدرجات لونية رقيقة للغاية تشبه إلى حد ما ألوان الشعر الطبيعية، والبيبيلايت يختلف عن البالياج لأن البالياج يتم فيه صبع خصلات عريضة من الشعر خلال كل مرة، ولكن في البيبي لايت يتم عمل التدرج عن طريق صبغ خصلات رفيعة فقط من الشعر خلال كل مرة للحصول في النهاية على إضاءة بسيطة ورقيقة.

لون الشعر BRONDE HAIR

يمزج بعض الأشخاص فيما بين صبغات BRONDE HAIR واللون الأشقر لكن اللونين مختلفين في الواقع فاللون الأشقر يتكون من الأصفر فقط بينما لون BRONDE HAIR يعد مزيج فيما بين الأشقر والبني أي أنه ليس درجة واحدة، ويناسب هذا اللون كافة ألوان البشرة والوان العيون والشعر الأصلي حيث يمكن إضافة اللون البني أو انقاصه بحسب لون البشرة، ولكن لعمل هذه الصبغة سوف يكون هناك حاجة إلى خبير للحصول في النهاية على تدرج صحيح من لون الشعر.

لون الشعر الأحمر الدافئ

يعتبر اللون النحاسي أو الأحمر الدافئ أحد أكثر اتجاهات الألوان التي يمكن تطبيقها بسهولة في عام 2021، ويعتبر هذا اللون جريء وجذاب للغاية لكن يحتاج إلى العناية به بشكل مستمر للحفاظ على لمعانه وتوهجه لفترة طويلة بعد الصبغ.