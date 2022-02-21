بمكونات طبيعية قومي بصبغ الشعر باللون النحاسي في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة

صبغ الشعر باللون النحاسي يبدو رائعًا يتماشى مع طبيعة كل المواسم ولكن يصعب الحصول على الدرجة المناسبة لك من صنعك ولكن أيضا لا ينصح باستخدام الصبغات الكيميائية التي قد تتلف شعرك في النهاية وتقضي عليه وتجعله مجهد وغير صحي نهائي، لذا سنقدم لكم طريقة مميزة للحصول على شعر نحاسي رائع يمنحك مظهر جذاب بدون دفع أسعار عالية لصالونات التجميل، ولكن كل ما عليك فعله هو متابعة خطوات صنع الصبغات بدقة لتنجحي في الوصول للون الذي تحبيه تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل صبغة الشعر باللون النحاسي

يمكنك صنع صبغة الشعر في المنزل دون عناء تكاليف الذهاب إلى الصالونات الخاصة بالتجميل، والأن يمكنك إحضار المكونات التالية لصنعها في منزلك وهي:

كوب حناء صغير.

بوكس سفن اب صغير.

5 ملاعق كبيرة كركم.

ماء مغلي للعجن.

طريقة التحضير والاستخدام

يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في تغيير لون شعرك باللون النحاسي، كل ما عليك فعله سيدتي لتصبحي أكثر جمال وحيوية ويصبح شعرك لونه رائع عليك اتباع الخطوات التالية:

قومي بوضع جميع المكونات وعجنها بشكل جدي في وعاء ولكن لا ضعي عليها الليمون.

اجعلي الخليط يأخذ وقته حتى يتخمر لمدة قد تصل لحوالي خمس ساعات.

عند استخدام الخليط قومي بوضع الليمون وافردي الخليط على شعرك بشكل جيد.

لابد أن يتشبع شعرك بالخليط لمدة حوالي ست ساعات حتى تلاحظي اللون على شعرك ولابد من تغطيته بغلاف بلاستيكي.

بعد انتهاء المدة قومي بغسل الشعر بشكل جيد بنوع مناسب من الشامبو والبلسم.

طرق العناية بالشعر بعد الصبغة

بعد صبغ الشعر ينصح العديد من الأطباء المتخصصين في العناية بالشعر والبشرة جميع السيدات بالاعتناء بالشعر حتي لا يتلف بعد صبغ الشعر أي كان اللون، ولكي تستطيع أن تعتني بشعرك عليك معرفة هذه الطرق ليصبح شعرك أكثر نعومة وصحي، وهي: