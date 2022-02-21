لو عاوزة تخسي وتأكلي حاجة حلوة أعملي كب كيك الشوفان بالموز مفيد وصحي للدايت

يعتبر كب كيك الشوفان بالموز واحد من أشهى الحلويات التي لديها مذاق شهي كما أنها سهلة التحضير للغاية، فترغب كل أم في تقديم حلوى جديدة ومختلفة من نوعها لأطفالها ومن أفضل تلك الحلوى هي كب كيك الشوفان بالموز ومن خلال مقالنا التالي خطوات تحضير كب كيك الشوفان بالموز.

تحضير كب كيك الشوفان بالموز

يتم تحضير كب كيك الشوفان بالموز بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك المقادير.

مكونات كب كيك الشوفان بالموز

كأس ونصف من الشوفان المطحون. كأس ونصف من الدقيق. كأس من الحليب الطازج. نصف كأس من الزيت. كأس من السكر الغامق. نصف كأس من رقائق الشوكولاتة. ثلاثة حبات من الموز المهروس. ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة من البيكنج بودر. رشة من الفانيليا البودرة. رشة من القرفة المطحونة.

تحضير كب كيك الشوفان بالموز للدايت

تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير كب كيك الشوفان بالموز في المنزل وتلك الطريقة تكمن في الخطوات الآتية.

طريقة تحضير كب كيك الشوفان بالموز

يتم تسخين الفرن ثم يتم الحصول على قوالب الكب كيك ويتم دهنها بالزيت. القيام بتحضير المضرب الكهربائي ويتم وضع الشوفان فيه ثم يتم إضافة السكر والدقيق الأبيض والبيكنج بودر ثم يتم خلطهم سويًا مع بعضها البعض. القيام بإضافة كلًا من الموز والحليب والبيض والزيت والفانيليا ويتم الضرب مرة أخرى. يتم إضافة رقائق الشوكولاتة ويتم التقليب جيدًا لحين أن يتجانس الخليط. بعد ذلك يتم وضع الخليط في القوالب حتى الثلثين ثم يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لمدة خمسة وعشرين دقيقة لحين النضج. يتم إخراجه في الفرن ويتم رفعه من القوالب ويقدم.

مقادير تحضير كب كيك الشوفان بالزبيب