تناول ملعقة زيت الزيتون على معدة فارغة وبعد7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أحدث الدراسات

زيت الزيتون معروف على نطاق واسع بفوائده الصحية، لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة كما أنها غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والتي قد تساعد في منع بعض الأمراض المزمنة. عند تناوله باعتدال فهذا يجعله إضافة صحية للنظام الغذائي، في حين أنه من الشائع استخدام زيت الزيتون كزيت للطبخ أثناء النهار أو مع الطعام، يُعتقد أن له فوائد خاصة عند تناوله على معدة فارغة أو في الصباح.

بينما يمكن استهلاك أنواع مختلفة من زيت الزيتون قد يكون لزيت الزيتون البكر الممتاز فوائد صحية ومن الأفضل تناوله على معدة فارغة، تشرح هذه المقالة أهم فوائد زيت الزيتون على الريق، ومنها أهمية تناول زيت الزيتون على معدة فارغة لفقدان الوزن والإمساك والقلب وغيرها من الفوائد، بالإضافة إلى معرفة كيفية استخدامه والتوصيات اليومية كمية زيت الزيتون التي لا تضر بصحتك.

فوائد زيت الزيتون على الريق

يعتبر زيت الزيتون جزءًا مهمًا من النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وقد تم ربطه بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بالإضافة إلى زيادة متوسط ​​العمر المتوقع في المنطقة.

اتضح أن بعض أعضاء هذا النظام قد يتناولون 1/4 كوب (60 مل) من زيت الزيتون كل صباح على معدة فارغة بينما قد يتناول البعض الآخر زيت الزيتون والليمون على معدة فارغة، في الحقيقة قد تكون هذه إحدى الطرق العديدة للاستفادة من فوائد زيت الزيتون والليمون على معدة فارغة لكن الأفضل تناول زيت الزيتون مع وجبتك في الصباح للاستفادة الكاملة من فوائد زيت الزيتون مع تجنب مخاطر شربه على معدة فارغة تناوله يوميًا كما أن كمية زيت الزيتون محدودة.

فوائد زيت الزيتون على الريق للتخسيس

قد يوفر زيت الزيتون الذي يستخدم كمصدر رئيسي للدهون في الأنظمة الغذائية الشاملة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أعظم فوائد فقدان الوزن على المدى الطويل تشمل فوائد شرب زيت الزيتون على معدة فارغة لفقدان الوزن ما يلي: