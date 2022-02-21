نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتين على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي أنها تكش أو تفك منك تاني كفتة الحاتي بكل أسرارها في المقال التالي
لكفتة المشوية أحد أبرز المأكولات التي يمكن اعدادها بطرق كثيرة و باستخدام العديد من انواع اللحم المفرومة خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة المشوية مستخدم بعض المكونات التي تساعد على أن تكون الكفتة متماسكة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أعلى الكفتة وطريقة إعداد الكفتة المشوية.
مكونات طريقة عمل الكفتة المشوية
نحتاج إلى الكثير من المكونات الطبيعية التي نضيفها إلى الكفتة حتى تكون جاهزة وهي من المأكولات التي تقوم المطاعم الشهيرة بإعدادها بدقة شديدة و خلال هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة المشوية ويكون لها طعم لذيذ ورائع والمكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكفتة هي:
- بصلة مفرومة
- حزمة كزبرة
- مفرومة 1\2 كيلو من اللحم المفروم
- ملعقة من الفلفل الأسود
- ملعقة من الملح
- ملعقة دقيق
طريقة عمل الكفتة المشوية
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الكفتة المشوية في المنزل حتى يكون لها طعم لذيذ مختلف نفس الطعم الكفتة المشوية التي يتم الحصول عليها من المطاعم وطريقة إعداد الكفتة المشوية هي:
- نحضر طبق كبير نضع جميع المكونات الكفتة المشوية اللحم المفروم والملح والفلفل الاسود والكزبرة المفرومة والبصل المفروم ونبدأ في خلق جميع المكونات باستخدام اليدين حتى تصبح المكونات متماسكة.
- بعد ذلك نضع طبق صغير من الزيت ونضع اليدين داخل هذا زيت بعد ذلك يتم تشكيل اللحم المفروم على هيئة اصابع الكفتة الطويلة التي نريد الحصول عليها.
- بعد ذلك نضع الكفتة المشوية داخل صينية مناسبة ونترك الكفتة داخل الفرن حتى تصبح جاهزة.
- تحتاج الكفتة إلى ما يقارب 1\2 ساعة داخل الفرن ويفضل أن تكون الكفتة تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون حتى لا تستغرق وقتا طويلا في التسوية بعد التسوية الكفتة يتم إخراجها من الفرن.
- بعد ذلك يتم تقديمها مع بعض السلطات والأرز ويمكن إعداد الكفتة على شكل كرات دائرية ويمكن إعداد الكفتة الطويلة أيضا وهناك طريقة أخرى لإعداد الكفتة المشوية وهي طريقة عند الكفتة على الفحم ولا تستغرق طويلة ولكنها تحتاج إلى مساحة كبيرة.
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