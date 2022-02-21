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عمر شويل - جدة فص على الريق يخلصك من دهون البطن والفطريات وتقوي الشعر وتخلصك من الوزن الزائد - ثقفني
فوائد تناول فص ثوم على الريق طعمه اللاذع ورائحته المميزة يرجعان أساسًا إلى وجود مركبات الكبريت العضوي مثل الأليسين والأجوين، لكن استخدامات الثوم لا تقتصر على الطهي حيث تم استخدامه كدواء عبر التاريخ القديم والحديث لعلاج وجع الأسنان والإمساك والعدوى، من أشهر الطرق لاستهلاك الثوم لفوائده الصحية تناوله في الصباح على معدة فارغة.
فوائد الثوم على الريق
تناول فصين من الثوم بعد التقشير، وتناوله في الصباح على معدة فارغة ثم اشرب كوبًا من الماء.
تحذير:
- لا تأكل أكثر من فصين من الثوم على معدة فارغة وتجنبها في الصباح إذا كنت تعاني من القيء والغثيان والإمساك.
- يجب على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف والسكري وانخفاض ضغط الدم والنساء المرضعات عدم تجربة هذا العلاج المنزلي.
فوائد الثوم على معدة فارغة
- قد يسبب تناول الثوم النيء رائحة الفم الكريهة والشعور بالحرقان ولكن يمكن أن يعزز نظام المناعة الطبيعي لديك.
- هذه التوابل الشائعة منخفضة السعرات الحرارية ومرتفعة بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز.
- تعود معظم فوائده الصحية إلى مركبات الكبريت التي يتم إنتاجها عند تقطيع أو مضغ فص من الثوم.
- يدخل هذا المركب إلى جهاز الإنسان من الجهاز الهضمي ويصل إلى جميع أجزاء الجسم حيث يمارس آثاره البيولوجية.
- تعزيز المناعة يمكن أن يساعد تناول 4-5 فصوص من الثوم في الصباح على تعزيز المناعة وهو أمر لا بد منه عند دخول فصل الشتاء.
- يحتوي على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة مسببات الأمراض.
- يحتوي الثوم المطحون على الأليسين وهو العنصر النشط الرئيسي في الثوم والذي يقوي جهاز المناعة الداخلي.
- إن صحة القناة الهضمية الجيدة وفقدان الوزن يسيران جنبًا إلى جنب.
- لا شيء يحسن عدد البكتيريا في أمعائك مثل الثوم.
- يمكن للأمعاء الصحية تسريع عملية فقدان الوزن والوقاية من المشاكل المتعلقة بالمعدة مثل الإسهال والإمساك.
- التخلص من السموم من الجسم تناول الثوم النيء يزيل السموم من الجسم بشكل أفضل من شرب العصير.
- يمكن لمركبات السلفهيدريل الموجودة في الثوم إزالة المواد السامة من الجسم ومنع الأمراض مثل التيفوس والسكري والاكتئاب وبعض أنواع السرطان.
- اجعل بشرتك تبدو أفضل الجلد الجاف والحكة أمر شائع في الشتاء والطريقة الفعالة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالجلد هي تناول الثوم على معدة فارغة في الصباح.
- إن تناول الثوم كل صباح يجعل البشرة ناعمة ونضرة.
- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساعد الثوم الخام أيضًا في مكافحة أعراض ارتفاع ضغط الدم.
- يحتوي الثوم على مركبات الكبريت مثل الأليسين وثاني كبريتيد ثنائي الأليل وثاني كبريتيد ثنائي الأليل، والتي تساعد في التحكم في ضغط الدم.
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