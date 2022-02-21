نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الإندومي بعد الآن.. طريقة عمل الإندومي في البيت مثل الجاهز بأطعمة مختلفة خطوة بخطوة فرحي أولادك في المقال التالي
الأندومي واحد الوجبات السريعة الاقتصادية التي تنتشر بشكل كبير في الكثير من الدول العربية والدول الاجنبية ويحب العديد من الناس تناولها وأظهرت هذه الوجبة لأول مرة في دول شرق آسيا بعد ذلك بدأت تنتشر في جميع دول العالم وأصبحت من الوجبة المفضلة لدي الكثير من الناس ولكن المشاكل التي تواجه الناس عند تناول هذه الوجبة أنها تحتوي على الكثير من الأضرار لأنها تحتوي على مواد حافظة عندما يتم تخزينها لفترة طويلة داخل الكيس البلاستيك ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية يتم من خلالها إعداد الأندومي الصحي في المنزل باستخدام مكونات صحية لا تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان.
مكونات طريقة عمل الأندومي في البيت
حتى نحصل على نفس طعم الأندومي الذي نقوم بشرائه من الأسواق والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الأندومي في المنزل هي:
- ملعقة من الملح
- ملعقة من الفلفل الأسود
- ملعقة من بودرة الثوم
- ملعقة من بودرة البصل
- ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج
- 1\2 كيلو من المكرونة الطويلة
- ثلاث ملاعق من الزيت النباتي
طريقة عمل الأندومي في البيت
فيما يلي نتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الأندومي الصحي في المنزل باستخدام بعض المكونات وهذه الطريقة هي:
- نضع في قدر كبير على النار نضع في كمية كبيرة من الماء بعد ذلك نضيف له ملعقة من مرق الدجاج ملعقة من الملح ملعقة من الفلفل الأسود بعد ذلك نضع في المكرونة حتى تنضج المكرونة داخل هذا القدر.
- في الجهة الأخرى نحضر طاسة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الزيت حتى تصبح ساخنة بعد ذلك نضع فيها ملعقة من بودرة الثوم ملعقة من بودرة البصل مع مكعبين من مرق الزجاج ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا حتى تنضج.
- بعد ذلك نقوم بتصفية المكرونة من الخليط ونضيف لها الخليط الذي قمنا بإعداد في الطاسة حتى يكون لها نفس طعم الأندومي
- بعد ذلك يتم تقديم الأندومي مع بعضالمشروبات الباردة وأعواد تناول أندومي الشهيرة
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