أحلي عجينة ممكن تعمليها.. عجينة العشر دقائق هشة وخفيفة لجميع أنواع المعجنات والفطائر والبيتزا بطعم خرافي

طريقة عمل الفطائر العشر دقائق بدون خميرة ولا فرن

‏العديد من الأمهات يبحث الآن عن طريق إعداد المخبوزات التي لا تستغرق وقتا طويلا ومن أبرز هذه المخبوزات هي الفطائر التي تحتاج إلى 10 دقائق فقط أثناء اعدادها ولا تحتاج إلى الخميرة إلى الفرن لانه يتم إعداد هذه الفطائر داخل الطاسة ساخنة تساعد هذه الطاسة على أن تكون ‏المخبوزات الطازجة وفي نفس الوقت لذيذة ويحب الجميع تناولها ويتم إعداد هذه الفطائر بالعديد من الحشوات كما أنه يتم اعدادها في وقت سريع من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الفطائر التي لا تستغرق سوى 10 دقائق فقط أثناء اعدادها كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذه الفطائر.

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مكونات إعداد فطيرة العشر دقائق بدون فرن او خميرة

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ما يلي سنتحدث عن مكونات إعداد فطيرة العشر دقائق بدون فرن او خميرة والتي لا تحتاج ‏سوى أن يتم اعدادها في الطاسة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد فطيرة العشر دقائق بدون خميرة او فرن من هذه المكونات هي:

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كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتين من السكر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

شرائح صغيرة من الفلفل الألوان.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

حبة واحدة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

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طريقة إعداد ‏فطيرة العشر دقائق بدون فرن او خميرة

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد فطي العشر دقائق بدون فرن او خميرة:

أولا نحضر كوب كبير من الحليب نضع كوب الحليب داخل الخلاط الكهربائي بعد ذلك نضيف له البيض يمكن أن استخدم الخلاط الكهربائي ويمكن أن يستخدم المضرب الكهربائي بعد ذلك نضيف إلى الخليط السكر والملح ونستمر في التحريك الخليط حتى يصبح متجانس بعد ذلك نضيف له باقي المكونات الجافة.

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‏ بعد ذلك تكون هذه العجينة جاهزة يتم تشكيل الفطائر داخل طاسة كبيرة ونحرص على أن يكون شكل الفطيره دائري.

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‏ بعد ذلك نضيف لها شرائح الفلفل وشرائح الزيتون والجبن وهي مكونات أخرى وأنا أقوم بإغلاق الفطيره من الجهتين ونضعها داخل الطاسة الساخنة ‏حتى تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية

يمكنكم سيدني عمل العجينة اليابانية السحرية في منزلكم بكل أسرارها وتكاتها باستخدام بيضة واحدة وكوب من الدقيق يساهم هذا ف. جعل العجينة سحرية تصلح لجميع المعجنات بسرعة وتقوم بعمل للبيتزا ويضاف الفطائر والمعجنات والحلويات كل هذا يساعدك في عمل عجينة واحدة تصلح لجميع هذه المكونات يمكن عملها في المنزل بسهوله وبسرعة جدا فقط قومي بترجيته