ألذ صينية بطاطس باللحمة ممكن تعمليها طريقة لذيذة لعمل صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة جنان

تبحث العديد من السيدات عن طريقة تتبيلة صينية البطاطس باللحمة لأن هذه الصينية تعتبر من أكثر أنواع المأكولات التي تحتوي على عناصر غذائية كاملة لأنها تحتوي على اللحمة الغنية بالبروتين الذي يحتاجه الجسم بشكل أساسي وكذلك تحتوي على النشويات التي توجد في البطاطس وكذلك يحتاج الجسم إلى النشويات في بعض أنسجة الجسم وكذلك إحتواء هذه الصينية على كميات من الخضروات المفيدة للجسم لأن هذه الخضروات تمد الجسم بالطاقة بالإضافة إلى المناعة التي يكتسبها الجسم نتيجة تناوله للخضروات.

ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ لصينية البطاطس باللحمة هو التتبيلة التي تعطي النكهة الرائعة والجذابة لصينية البطاطس باللحمة، ويمكننا تناول هذا النوع من المأكولات في وجبات الغذاء مع بعض الإضافات الأخرى اللذيذة مثل الأرز والمكرونة والمخللات وغيرها من الإضافات اللذيذة الأخرى، وتوجد هناك العديد من الطرق التي يمكننا عمل صينية البطاطس باللحمة بها.

ولكن دائما نجد أن السيدات يبحثون عن الطريقة المختلفة والسهلة لتقديم هذه الصينية بشكل جذاب وسريع، وللحصول على صينية بطاطس باللحمة ذات طعم جميل وبتتبيلة سحرية عليكي بالإلتزام الوصفة السحرية الجبارة التي سوف نعرضها إليكي، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي ياعزيزتي أقوى وأسهل وألذ وصفة لتتبيلة صينية البطاطس باللحمة بها بدون تعب ولا تكلفة وسوف تحصلين في النهاية على طعم ونكهة ورائحة جذابة ونفاذة لهذه الصينية.

مكونات تتبيلة صينية البطاطس باللحمة

خمسة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

كيلو واحد فقط من اللحمة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

حبتان إثنان من البصل متوسط الحجم.

حبتان إثنان من الطماطم متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الجزر.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

كوب واحد من عصير الطماطم.

طريقة تحضير تتبيلة صينية البطاطس باللحمة