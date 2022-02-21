طريقة عمل معمول العجوة السعودي لذيذ الطعم وأحلى من المحلات

معمل العجوة السعودي من أجمل وأطعم وألذ المخبوزات، التي يعشقها الصغار والكبار، ويتناولها الأطفال على الإفطار حيث تمدهم بالطاقة والحيوية أثناء الذهاب إلى المدرسة، كما تساعدهم على النشاط والتركيز أثناء استذكار الدروس المدرسية، ويشتهر المعمول في العديد من البلدان العربية مثل العراق واليمن وسوريا، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد هذا النوع من الحلويات الرائعة بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة، وهناك أنواع عديدة منه مثل معمول المكسرات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل معمول العجوة السعودي.

مكونات معمول العجوة

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على مكونات معروفة وهى كما يأتي:-

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من السمن.

حبة واحدة كبيرة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كيلو من العجوة للحشو.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير معمول العجوة السعودي بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة وهى كما يلي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم نقوم بتثبيت الرف الأوسط ونحضر صواني قصيرة الحواف. نضع الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والهيل، والسكر في وعاء العجان الكهربائي، ثم نقوم بتشغيله على سرعة متوسطة بعض الثواني حتى تختلط المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة السمن والزبدة، ثم نشغل العجان حتى يصبح الخليط كفتات الخبز. نضيف الفانيليا والبيضة، ثم نقوم بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى نحصل على عجينة متماسكة نسبيًا. نضع العجينة على الطاولة، ثم نقوم بعجنها من 4 إلى 5 مرات حتى تتماسك. نقوم بتقطيع المعمول كور صغيرة الحجم، ثم نقوم بعمل بتجويف بكل قطعة ونضع بداخل كل قطعة القليل من العجوة، ثم نقوم بغلقها. نضع كل قطعة داخل القالب المخصص حتى نحصل على الشكل المناسب. نقوم برص قطع المعمول على صواني الخبز على أن تكون متباعدة حتى لا تلتصق. ندخل الصواني الفرن ونتركها مدة تتراوح ما بين 20 دقيقة و 25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي اللون. نخرج معمول العجوة السعودي من الفرن، ثم نتركه يبرد ونقدمه بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل معمول العجوة

هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها عند عمل معمول التمر وهى كما يأتي:-