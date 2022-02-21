نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أم علي بالمكسرات بدون قشطة بمكونات بسيطة وطعم رائع ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أم علي بالمكسرات ، من الحلويات اللذيذة والتي تتميز ببساطة بسهولة تحضيرها، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية وإعدادها لا يتطلب الكثير من الجهد أو الوقت، كما أن مذاقها مميز ومفضل لدي الكثيرين.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أم علي بالمكسرات.

مكونات أم علي بالمكسرات

تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة وبسيطة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

أربع شرائح من عجينة البف باستري.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من المكسرات المجروشة.

٣٥٠ مللي من الحليب أو كوب ونصف.

رشة من الفانيليا.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ظرف من الكريم شانتيه البودرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أم علي بالمكسرات وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بعمل عدة ثقوب في شرائح البف باستري وندخلها في الفرن حتي تتحمر.

وبعدما تتحمر نقوم بإخراجها، ثم نقوم بتكسيرها لقطع صغير.

وبعدما نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة نقوم بوضعها في طاجن ونضيف إليها الجوز هند والمكسرات ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الحليب مع السكر والفانيليا على النار حتي يبدأ الحليب في الغليان.

وبعد ذلك نقوم بصبه الحليب فوق خليط البف باستري وجوز الهند والمكسرات ونترك الطاجن جانبا لمدة ربع ساعة حتى يتشرب البف باستري الحليب.

ثم نقوم بعد ذلك بضرب الكريم شانتيه البودرة مع الماء المثلج حتي نحصل على كريم شانتيه بقوام ثقيل.

وبعدما يتشرب الطاجن الحليب نقوم بتغطية الطاجن بالكريم شانتيه.

ثم ندخل الطاجن في الفرن لمدة ثلاث دقائق تقريبا ونقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه ويصبح باللون الذهبي.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزين حلى أم على بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: