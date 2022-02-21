بالرغوة الكثيفة أعملي الكابتشينو بالكريمة على أصولها بطريقة مميزة مثل أشهر الكافيهات

من ألذ المشروبات اللذيذة التي يرغب تناولها العديد من الناس هي المشروبات الدافئة لأننا في فصل الشتاء ويعتبر فصل الشتاء هو فصل السقيع الذي يحتاج فيه الغالبية العظمى من الناس اللجوء إلى تناول المشروبات الدافئة حتى يشعرون بالدفئ ويتمكنون من زوال الشعور بالبرد، وتعتبر من أكثر المشروبات اللذيذة المشهورة التي يقوم العديد من الناس بتناولها في فصل الشتاء وهي الكابتشينو والقهوة والنيسكافيه وغيرها من المشروبات المتعددة الأخرى، حيث يعتبر النسكافيه من أكثر المشروبات الشهية التي ينجذب لتناولها الكثير من الأطفال والكبار.

لأن الكابتشينو من المشروبات التي يمكننا تقديمه بالعديد من الأشكال، ونلاحظ عندما يرغبون الناس بتناول مشروب الكابتشينو يقومون بالذهاب إلى بعض الكافيهات الخارجية التي تعمل على تقديم الكابتشينو بالعديد من الأشكال مثل تقديمه بالكريمة أو المكسرات أو يقومون بتقديمه ذات رغوة جذابة ويعتقد الكثير من الناس أنهم من الصعب أن يقوموا بعمل الكابتشينو بالكريمة في المنزل لأنهم يعتقدون أنه يحتاج إلى مكونات أو ماكينات خاصة لعمل الكابتشينو ذات غروة جذابة ونفس الطعم الذي نقوم بتناوله في الكافيهات الخارجية.

على الرغم من وجود هناك العديد من الطرق السحرية التي تجعلكي تتمكني من الحصول على كوب من الكابتشينو بالكريمة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وتجعلكي تستغنين عن شرائها وتناولها في بعض الكافيهات التي تعمل هذه الكافيهات على تقديمه بأغلى الأسعار، وللحصول على الطعم الجذاب السحري للكابتشينو بالكريمة في المنزل عليكي بإتباع الوصفة السحرية الجبارة التي سوف نقدمها إليكي.

مكونات مشروب الكابتشينو بالكريمة

ثلاث ملاعق صغيرة فقط فقط من بودرة الكابتشينو.

نصف كوب من الكريمة المخفوقة.

كمية من السكر على حسب رغبتك.

كوب واحد من الحليب السائل وهو الكوب الذي تقومين بتناولك به.

طريقة تحضير مشروب الكابتشينو بالكريمة