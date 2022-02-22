بطريقة الحلواني السرية اعملي الكنافة بالمانجه على أصولها بطعم ومذاق لذيذ وبطريقة سهلة

يمكن ان تصنعي في المنزل كنافة بالمانجو رائعه وأجمل بكثير من المحلات وتعتبر الكنافة بالمانجو من أشهر الأطباق في كل المناسبات وخصوصاً في شهر رمضان الكريم حيث تتعدد انواع الكنافة ولكن الكنافة بالمانجو من أشهي وألذ الأطعمة ويحبها الكبار والصغار ويمكن في هذا المقال نعرف طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالمانجو.

طريقة عمل الكنافة بالمانجه مثل المحلات

مكونات الكنافة بالمانجو :

نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي أو السمنة العادية علي حسب الرغبة.

قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.

مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات علي حسب الرغبة.

عصير مانجو طازة.

واحد كوب أو اثنين من الحليب.

جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.

كوب من السكر الناعم المطحون جيدا.

طريقة تحضير الكريمة:

نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذة المكونات جيدا.

حتي يصبح القوام لين ومتماسك.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو: