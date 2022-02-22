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عمر شويل - جدة بطريقة الحلواني السرية اعملي الكنافة بالمانجه على أصولها بطعم ومذاق لذيذ وبطريقة سهلة - ثقفني
طريقة تحضير الكريمة:
يمكن ان تصنعي في المنزل كنافة بالمانجو رائعه وأجمل بكثير من المحلات وتعتبر الكنافة بالمانجو من أشهر الأطباق في كل المناسبات وخصوصاً في شهر رمضان الكريم حيث تتعدد انواع الكنافة ولكن الكنافة بالمانجو من أشهي وألذ الأطعمة ويحبها الكبار والصغار ويمكن في هذا المقال نعرف طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالمانجو.
طريقة عمل الكنافة بالمانجه مثل المحلات
مكونات الكنافة بالمانجو :
- نصف كيلو من الكنافة.
- ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي أو السمنة العادية علي حسب الرغبة.
- قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.
- مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات علي حسب الرغبة.
- عصير مانجو طازة.
- واحد كوب أو اثنين من الحليب.
- جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.
- كوب من السكر الناعم المطحون جيدا.
طريقة تحضير الكريمة:
نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذة المكونات جيدا.
حتي يصبح القوام لين ومتماسك.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجو:
- نحضر إناء عميق ونضع به الكنافة ونفتتها جيدا حتي تصبح صغيرة ولينة تماما، ثم نضع عليها أكواب السمنة البلدي السائحة أو الزبدة علي حسب الرغبة.
- ثم نخلط الكنافة مع السمنة السائحة جيدا.
- ثم نحضر مقلاة ونضعها علي النار، ونضع عليها الكنافة المخلوطة بالسمنة ونستمر في التقليب جيدا بأستخدام الملعقة الخشبية حتي تتحمص الكنافة جيدا، ثم نرفعها من علي النار، ثم نتركها قليلاً لتبرد تماما.
- ثم نضع الحليب ونضع عصير المانجو الطازة ونضع السكر ونقلب كل هذة المكونات جيدا.
- ثم نحضر طبق بايركس أو صينية الفرن علي حسب ما لديكي ثم نضع طبقة من الكريمة وهذة الخطوة علي حسب الرغبة ولكن يفضل لانها تعطي طعم أجمل وألذ، وبعدها نضع الكنافة المخلوطه مع كل المكونات ونضغط عليها جيدا.
- ثم نضع طبقة من المانجو المقطعة إلي مكعبات صغيرة أو شرائح ثم نوزعها جيدا فوق طبقة الكنافة.
- ثم نضع طبقة اخري من الكريمة ونوزعها بالملعقة جيدا، ثم نضع طبقة من المانجو ونرصة علي السطح جيدا ثم نضع جيلي المانجو ونوزعه جيدا أيضا.
- ثم نترك الكنافة في الثلاجة لكي تبرد لمدة ساعة أو أكثر علي حسب رغبتك.
وتقدم الكنافة باردة وسوف تنال إعجاب جميع الأشخاص التي تقدم لهم لأنها من أشهى وأجمل أنواع الكنافة التي تقدم في أي مناسبة أو في شهر رمضان الكريم وتعبتر هذة الطريقة مثل المحلات وبالهناء والشفاء
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