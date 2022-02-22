نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبان من الدقيق أصنعي عجينة السمبوسة في المنزل بطريقة ناجحة ومظبوطة وزي الجاهزة بالظبط في المقال التالي
السمبوسك من أكثر المعجنات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال والكبار لأنها ذات طعم جميل ورائع ويعتبر الأساس في الطعم الجميل الرائع للسمبوسك هي القرمشة الجذابة بها، وتعتبر السمبوسك من المقرمشات المتعددة الحشوات اللذيذة حيث يوجد الكثير من الناس يقومون بحشوها بحشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو ميكس الجبن أو الخضروات وغيرها من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها، والبعض الأخر من الناس يقومون بعمل السمبوسك بالطريقة ذات الطعم الحلو عن طريق حشوها بحشوة الشيكولاتة اللذيذة أو الكريمة أو الزبدة أو الحشوات المتعددة الأخرى.
ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للسمبوسك هو العجينة فنجد أن الغالبية العظمى من السيدات يقومون بشراء عبوات السمبوسك من المحلات التجارية التي تعمل على بيعه ذات طعم لاذع ويرجع الطعم اللاذع في عبوات السمبوسك نتيجة إحتواء هذه العبوات على العديد من المواد الحافظة التي تعطي هذا الطعم اللاذع ونتيجة تجمدها في الثلاجات وتجعلها هذه الثلاجات تفقد طعمها الأصلي.
مكونات عجينة السمبوسك
- كوبان إثنان فقط من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- ربع كوب واحد من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- حبتان إثنان من البيض.
- ملعقتان صغيرتان فقط من البيكنج بودر.
- كمية من الجبن للحشو.
طريقة تحضير عجينة السمبوسك
- قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به الدقيق مع البيكنج بودر مع الملح مع الحليب والبيض والزيت وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب وعجن المكونات جيدا قومي بعجنه جيدا بواسطة العجان الكهربائي مع العلم إذا كانت العجينة متماسكة قومي بإضافة كمية من الحليب حتى تتمكني من الحصول على قوام جيد.
- بعد ذلك أتركي العجينة حتى ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة بعد ذلك عليكي بتشكيلها على شكل كرات متساوية الحجم.
- بعد ذلك قومي بفردها والضغط عليها وتقطيعها على شكل مثلثات وضعي في قاعدة المثلث كمية من الجبن أو أي حشوة أخرى وقومي بغلقها جيدا.
- أحضري طاسة وضعي كمية من الزيت وقومي بقلي السمبوسك بعد غليان الزيت ثم يصبح بعد نضجه جاهز لتقديمه في طبق تقديم بطعم لذيذ وهش.
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