بأبسط المقادير أعملي كيكة البرتقال اليومية الاقتصادية بطريقة هشة وخفيفة وبألذ طعم ممكن تدوقيه

تعتبر كيكة البرتقال من ألذ وأشهى أنواع الكيكات في أصناف الحلويات ويرجع السبب في ذلك هو إحتوائها على نسبة قليلة من السكريات على عكس باقي الحلويات الأخرى، ومن المعروف عادة أن الحلويات مهمة وضرورية لحياة كل إنسان ويجب على كل إنسان تناول قدر بسيط من الحلويات يوميا للحصول على الطاقة اللازمة له لأن السكريات يحتاجها جسم الأنسان في بناء العضلات وتعتبر السكريات والحلويات مصدر مهم لغذاء المخ وخلاياه وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، وتوجد هناك العديد من أنواع وأصناف الحلويات المختلفة ومنها الكناقة والبسبوسة والكيك والجلاش وغيرها من الأنواع الأخرى من الحلويات.

وتعتبر الكيك من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات على مدار اليوم، ويعتبر الكيك من أنواع الحلويات التي يمكننا تقديمها بعدة أشكال وبعدة حشوات حيث يمكننا حشوها بحشوة الكريمة أو بحشوة الشيكولاتة وغيرها من الحشوات المتعددة الأخرى التي ترغبين بها، وتعتبر كيكة البرتقال من أنواع الكيك اللذيذ الرائع الجميل والذي يعتبر من أنواع الكيك المفيد للجسم نتيجة لما تحتويه من البرتقال الذي يعطي الجسم المناعة بشكل كبير.

مكونات كيكة البرتقال

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب واحد من عصير البرتقال.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من البكينج بودر.

كوب واحد إلا ربع من الحليب السائل.

كوبان إثنان من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير كيكة البرتقال