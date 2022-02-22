بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت أولكر الهش الخفيف في المنزل بطعم ومذاق لذيذ

من ألذ أنواع المقرمشات التي يقبل على تناولها الغالبية العظمى من الناس سواء الكبار أو الصغار ويعتبر البسكويت هو من أكثر أنواع المقرمشات اللذيذة التي يقبل على تناولها جميع الناس، حيث يعتبر البسكويت من المقرمشات التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات خاصة يعتبر البسكويت من المأكولات الأساسية التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب أو العصائر أو أي مشروبات أخرى، ويوجد البعض الأخر من الناس يقومون بتناول البسكويت كنوع من أنواع السناكس الذي يمكننا تناوله بين الوجبات وبعد الوجبات كنوع من أنواع الحلويات.

ويوجد هناك العديد من الأطعم المختلفة التي يقدم بها البسكويت وهي عن طريق تقديمه بنكهة البرتقال أو نكهة الشيكولاتة أو الكريمة وغيرها من الأنواع والنكهات الأخرى للبسكويت، ونلاحظ أن الغالبية العظمى من الأطفال والكبار يقبلون لتناول البسكويت الذي يباع في المحلات التجارية خاصة بسكويت أولكر وتعتبر هذه المنتجات التي تباع في المحلات التجارية تحتوي على مواد حافظة تعمل على إصابتنا وإصابة أبنائنا بالعديد من الأمراض.

مكونات بسكويت أولكر

كوب واحد ونصف فقط من الدقيق.

كوبان إثنان ونصف من السكر

ملعقتان كبيرتان إثنان فقط من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

كوبان إثنان فقط من السمنة النباتي.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ثلاث حبات من البيض.

طريقة تحضير بسكويت أولكر