ليست طريقة لعمل صبغة شعر ولكن احد أسرار اكبر المصففين اللبنانيين للحصول على افضل نتيجة

تحتاج السيدات لصبغ شعرها وتغير لونه من أجل أن تغير مظهرها وتبدو بمظهر مختلف، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة صبغ شعرها في المنزل بدلًا من أن تتجه إلى صالون التجميل ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير صبغة الشعر في المنزل.

طريقة صبغ الشعر في المنزل:

في حالة انك أردت عمل صبغة لشعرك يجب عليك التعرف على بعض الأمور الهامه التي قد تساعدك على نجاح اللون، ومن اهم هذه التعليمات هو اختيار اللون المناسب لكي حيث يتم اختيار اللون الأقرب للون الشعر اما بأعلى درجتين فقط حتى لا يتم الاختلاف الكبير بين اللون السابق واللون الحالي ثم يتم تحضير صبغة الشعر بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتكمن تلك الخطوات في كلًا من التالي:

طرق تحضير صبغات الشعر:

أولًا يتم غسل الشعر قبل الصبغة بيوم لأن هذه الخطوة ستجعل الصبغة متماسكة على الشعر بشكل أكبر. يلزم الابتعاد عن استخدام البلسم أثناء غسل الشعر قبل استخدام الصبغة وذلك لأن البلسم يعمل على إزالة الزيت الطبيعي من الشعر. في حالة إذا كان الشعر جاف فيتم استخدام البلسم كل يوم مع الحمام الساخن والمواظبة على ذلك قبل صبغ الشعر بفترة أسبوع، فهذه الخطوة تحافظ على الشعر من مشكلة الجفاف. يتم بعد ذلك اختيار اللون الذي ترغبون في الحصول عليه وإذا كانت هذه الخطوة هي الأولى فيفضل اختيار لون فاتح أو أغمق من لون الشعر منعًا لاستغراب اللون. وفي حالة التردد في اللون يمكن الاعتماد على الصبغة المؤقتة وإذا لم يعجبك فيمكن التخلص منه بكل سرعة بعد ما يتم غسل الشعر أكثر من مرة بالشامبو. كما يمكن الاعتماد على الصبغة الشبه دائمة فيتم التخلص منها بعد ما يتم غسل الشعر أكثر من مرة. يلزم حماية المنزل والأغراض من اللون فيلزم تغطية المنطقة المحيطة ويفضل ارتداء ملابس قديمة أثناء الصبغ. يفضل تمشيط الشعر بصورة جيدة للتخلص من أي عقد وبشكل نهائي كما أن تلك الخطوة تساعد على توزيع الصبغة على كافة الخصل. يمكن أن يتم دهن الأذنين والرقبة بالفازلين لكي يكون من السهل التخلص من الصبغة. يفضل ارتداء القفازات قبل أن يتم صبغ الشعر. الحرص على اتباع كافة التعليمات المتواجدة على عبوة الصبغة من أجل الحصول على النتيجة المرغوب. ثم يتم استخدام المشط لفصل خصلات الشعر ويتم استخدام مشبك لربطه. بعد ذلك يتم صبغ كل قسم تلو الأخر ويتم تقسيم كل قسم لخصل رفيعة لضمان وصول الصبغة إلى الشعر بأكمله. إذا كانت الأولى يتم بدء الصبغة على بعد إنش من الجذور بينما إذا كانت أكثر من مرة يتم البداية من منتصف الجذور والتكملة للأطراف. يتم اتباع الفترة المذكورة على العبوة.

ولا يتم التوقف عن حديث في مجال صبغة الشعر على الطرق الطبيعية فقط ولكن اعلمي عزيزتي القارئه أن مجال صبغة الشعر كبير ويحتاج للكثير من الصبر والجهد والاتنين للحصول على أفضل نتيجه، فيعتبر المجال الكيماوي لصناعة الشعر افضل في الجودة والثبات ولكن له اضراره عن استخدام المجال الطبيعي في صبغة الشعر.

اجمل ألوان الصبغات التي يمكن استخدامها للشعر :

هناك الكثير من الالوان التي يمكن ان تعتمد عليها حواء للزهور باحسن مظهر وشكل جمالي لشعرها حيث يعتبر الشعر هو تاج المراه وهو ما ينظر اليه الاخرون لتحديد مستوى صحه المراه وجمالها، ومن اهم هذه الالوان اللون الاحمر الناري ولون الاصفر الاشقر واللون الاسود طبعا ولا لون الكستنائي ويمكن، ايضا اضافه بعض الخصلات البيضاء هناك بعض السيدات التي تفضل اللون الخصلات البيضاء في شعرها